Catamarca: abandonaron un animal muerto y una moto al escapar de la Policía

Un procedimiento policial realizado durante la madrugada de hoy en la localidad de Chumbicha derivó en el secuestro de una motocicleta, luego de que dos sujetos emprendieran la fuga al advertir la presencia de efectivos policiales en un camino público del barrio La Villa, departamento Capayán.

El hecho se registró a la 01:30, cuando personal de la Comisaría Departamental Chumbicha se constituyó en el lugar tras ser alertado, mediante un llamado telefónico, sobre un presunto ilícito que estaría en proceso.

Al llegar al sector señalado, los uniformados divisaron a dos sujetos que, al percatarse de la presencia policial, se habrían despojado de un animal caprino sin vida antes de intentar escapar para evitar ser alcanzados.

La huida continuó a pie tras abandonar la motocicleta

De acuerdo con la información del procedimiento, los dos individuos iniciaron la fuga a bordo de una motocicleta Motomel S2 de 150 cc. Sin embargo, el recorrido en el rodado se extendió apenas unos metros, ya que ambos lo abandonaron y continuaron la huida a pie.

La secuencia motivó la intervención de los efectivos, quienes constataron el abandono de la motocicleta en el marco de las actuaciones iniciadas a partir de la alerta telefónica.

El animal caprino sin vida que los sujetos habrían dejado en el lugar también quedó vinculado a la investigación, debido a que, según se indicó, sería producto de un ilícito perpetrado en perjuicio de un hombre.

Intervención judicial y medidas a seguir

Como consecuencia del procedimiento, la motocicleta fue puesta en calidad de secuestro y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo judicial que tomó intervención en el caso.

Desde la Fiscalía se impartieron las medidas a seguir para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias del hecho.