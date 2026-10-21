Catamarca: amenazó a su ex pareja y terminó detenido

Un hombre de 35 años fue aprehendido por efectivos policiales en el barrio Huayra Punco, en la Capital, luego de ser señalado como presunto autor de amenazas contra su expareja, a quien habría advertido que agrediría físicamente. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Seccional Cuarta, que intervino ante la situación denunciada.

De acuerdo con la información difundida sobre el hecho, el episodio motivó la actuación de los uniformados y derivó en la aprehensión del hombre, cuya conducta quedó bajo investigación de las autoridades judiciales correspondientes.

El caso se encuadra en una intervención por un presunto episodio de violencia de género, a partir de las amenazas que el hombre habría dirigido contra quien fuera su pareja. La información disponible señala que la intimidación habría estado relacionada con la posibilidad de ejercer una agresión física contra la mujer.

Tras el procedimiento, los efectivos adoptaron las medidas correspondientes respecto del sospechoso, quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial. Su situación quedó sujeta a las disposiciones de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

La damnificada fue invitada a radicar la denuncia

Como parte de las actuaciones posteriores al procedimiento, la mujer fue invitada a presentarse en la Unidad Judicial N.º 4 para radicar la denuncia correspondiente.

Esta instancia forma parte de las medidas informadas tras la intervención policial. La presentación de la denuncia permitirá que la situación sea puesta formalmente en conocimiento de las autoridades judiciales, en el marco de las actuaciones vinculadas con el episodio.

La información difundida no precisa que la denuncia haya sido formalizada, sino que indica que se invitó a la damnificada a realizarla ante la dependencia judicial mencionada. Por ese motivo, el dato central respecto de esta instancia es la orientación brindada a la mujer para que pudiera efectuar la presentación correspondiente.

En paralelo, el presunto autor fue alojado en la Seccional Cuarta, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que interviene en el caso.

El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía

Luego de concretarse la aprehensión, el hombre de 35 años fue alojado en la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

El procedimiento realizado por la Seccional Cuarta concluyó con la aprehensión del hombre señalado por las presuntas amenazas y su alojamiento en la dependencia policial. En tanto, la damnificada fue invitada a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N.º 4.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

