Catamarca: golpeó a su pareja y amenazó a su suegra con un machete

Un hombre de 35 años fue aprehendido por personal de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, luego de ser señalado como el presunto autor de una agresión física contra su pareja, de 34 años, y de posteriores amenazas dirigidas tanto a ella como a su madre, una mujer de 71 años.

El procedimiento tuvo lugar a las 22:20 de la noche de ayer, cuando efectivos policiales acudieron a la avenida Dr. Tadeo Acuña, sin número, a raíz de un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911.

Una vez en el lugar, los uniformados intervinieron ante la situación denunciada y procedieron a la aprehensión del sospechoso. Según la información suministrada, fue la suegra del hombre, de 71 años, quien lo sindicó como el presunto responsable de haber agredido físicamente a su hija, de 34 años.

De acuerdo con el señalamiento realizado, el episodio no habría concluido con la presunta agresión física. Posteriormente, el hombre habría amenazado a ambas mujeres utilizando un machete, elemento que fue secuestrado durante el procedimiento policial.

La intervención permitió concretar la detención del sospechoso y poner en marcha las actuaciones correspondientes, en un caso que involucra presuntas agresiones físicas y amenazas en un contexto de violencia familiar y de género.

El machete quedó secuestrado y el detenido fue trasladado a la Seccional Quinta

Uno de los elementos centrales del procedimiento fue el secuestro del machete que habría sido utilizado para amenazar a las dos mujeres. El objeto quedó en calidad de secuestro, conforme a lo informado sobre la intervención de los efectivos.

En paralelo, la situación del hombre aprehendido quedó bajo intervención judicial. Tras el procedimiento, fue trasladado y alojado en la Seccional Quinta, dependencia policial que corresponde por jurisdicción.

El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo ante el cual se encuadran las actuaciones judiciales correspondientes.

En cuanto a las mujeres involucradas, ambas fueron invitadas a radicar las denuncias penales pertinentes en la Unidad Judicial N.º 5. Esta instancia resulta parte del procedimiento informado para que las damnificadas puedan formalizar sus presentaciones ante la autoridad judicial correspondiente.