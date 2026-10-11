Catamarca: un hombre murió siniestro vial fatal en La Puntilla

El hecho ocurrió este domingo por la noche sobre la Ruta Nacional 60, en el departamento Tinogasta. Es la tercera víctima fatal por siniestros viales registrada durante la jornada en Catamarca.

Un hombre murió y su acompañante resultó gravemente herida tras un siniestro vial ocurrido este domingo por la noche sobre la Ruta Nacional 60, a la altura de la localidad de La Puntilla, en el departamento Tinogasta.

Según fuentes policiales, por causas que se investigan, el conductor del vehículo falleció en el acto, mientras que la mujer que viajaba con él sufrió heridas de gravedad.

Tras el hecho, efectivos de la Policía de la Provincia y peritos se presentaron en el lugar para realizar las tareas correspondientes. La investigación se desarrolla bajo las directivas de la Fiscalía, que busca establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Vialidad Nacional también informó sobre el hecho y solicitó a los conductores extremar las precauciones al transitar por ese sector, debido a la presencia de personal policial y autoridades judiciales. Además, pidió respetar la señalización preventiva.

Hasta el momento, no se difundieron las identidades de las personas involucradas ni mayores precisiones sobre la mecánica del accidente.

La tercera víctima fatal de este domingo

Con este hecho, ya son tres las personas fallecidas en siniestros viales registrados durante este domingo en Catamarca.

En horas de la siesta, dos jóvenes murieron en la localidad de Casa de Piedra, en San José, departamento Santa María, luego de que la motocicleta en la que se trasladaban derrapara.