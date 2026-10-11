Catamarca: un hombre murió tras caer desde un balcón

Un hombre de 49 años murió este domingo tras caer desde un balcón en una vivienda ubicada sobre la Ruta Provincial 4, en el camino hacia El Rodeo, departamento Ambato.

Según informó Radio Valle Viejo, la víctima fue identificada como Javier Orlando Vargas, quien participaba de una reunión familiar cuando ocurrió el hecho.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre se encontraba en una galería y, en determinado momento, se apoyó en el balcón y cayó desde una altura aproximada de tres metros.

Javier Orlando Vargas

Tras el accidente, profesionales médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegaron al lugar y constataron el fallecimiento del hombre.

También trabajaron efectivos policiales y peritos, bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, para realizar las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias del hecho.