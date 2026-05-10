Catamarca: Motociclista sufrió una caída tras chocar contra el cordón

Un siniestro vial se registró a las 16:00 en la intersección de las avenidas Ahumada y Barros y Ocampo, en la ciudad capital.

Según la información oficial, una motocicleta Motomel Skua 250 cc era conducida por Frabis Diego Sebastián, de 39 años, quien perdió el control del rodado y chocó contra el cordón, lo que provocó su caída.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió un corte en la pierna y fue asistido y trasladado por personal del SAME para recibir atención médica.

En el hecho intervino la Unidad Judicial N° 5.