Causa Adhemar Capital: Bacchiani se presentó en el Juzgado Civil N°4

En la mañana de este miércoles, el fundador de la empresa Adhemar Capital SRL, Edgar Adhemar Bacchiani (48), se presentó en el Juzgado Civil N°4.

Según se conoció, Bacchiani debía ser notificado sobre la tramitación de una causa por quiebra de la financiera Adhemar Capital. Sin embargo, esto no sucedió porque el abogado defensor el empresario no había recibido ninguna notificación.

"En estos momentos no se encuentra mi abogado, no lo notificaron. Yo me levanté de la audiencia y me retiré", detalló el "trader god" en diálogo con la prensa.

Luego de haber estado algunas horas en el juzgado, Bacchiani fue trasladado al servicio penitenciario.