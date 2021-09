Causa coimas en Apelaciones: Se determinó nuestra total inocencia

Luego de que se conociera el resultado de la pericia de Gendarmería sobre el video que se viralizó en junio del año pasado, en el que supuestamente los exjueces Juan Pablo Morales y Raúl Da Pra recibían dinero en concepto de coima para favorecer a un detenido con prisión preventiva, los letrados se “declararon inocentes” y renegaron de que la “Justicia siempre llega tarde”. Cabe recordar que el pasado 31 de agosto se cumplió un año de que los exmagistrados renunciaron a su cargo, prestando servicio en la Justicia -Poder Judicial de la provincia- por más de 20 años.

En la entrevista realizada por el medio radial Valle Viejo, los exjueces dispararon tanto a sus excolegas del fuero judicial como también al sector político, aun cuando el Dr. Da Pra separó de cierta manera de la escena al Gobernador de la provincia, por quien dijo sentir “un gran respeto” pero indicó que “funcionarios que trabajaron para él si lo hicieron”. Señalando principalmente que fue a días de haber sido elegido como representante del Consejo de la Magistratura ganándole a la lista “oficialista” del Ministerio de Gobierno.

“Necesito decir que desde la génesis de esta investigación nunca se nos escuchó. El director de la investigación penal preparatoria tampoco. Toda vez que se lo pedía, era simplemente que este material falso -haciendo referencia al video-, lo dice la pericia, este material editado que no reviste autenticidad y veracidad, tendría que haber sido sometido a una pericia. Contrario a ello, fue por presión social o si se quiere por presión no sé de quién; haciendo caso omiso a las dos pericias que presentamos de forma personal. Él, por el fiscal, siguió con la investigación y concluyó con una imputación arbitraria”, explicó.

“Fuimos al juzgado de garantías donde pedimos por favor que nos escuche y no solo no nos escucharon, sino que, además, nos trató de imputados, cuando en realidad la imputación no estaba firme”, renegó.

“Se inicio un verdadero mamarracho jurídico convalidado por la judicatura hizo que se nos imputara un delito cuando no fuimos escuchado. Cuando le dijimos queremos que se nos escuche. También se lo dijimos al señor fiscal del jury, pero no sé por qué motivo pasándose las garantías por no sé dónde, no nos escuchó. Entonces si a mí no me van a escuchar, lo hablé con el Dr. Zaffaroni, una eminencia, me dijo si no lo van a escuchar renuncie, mi amigo, no se enferme y renuncie”, expreso.

Agregando “ahora, después de un año y medio gracias a Dios y a la Virgen una perica seria como la de Gendarmería" dijo que el material es "editado, producido, manipulado con falta de integridad y más allá de todo eso dice que nos se puede establecer cómo, dónde y cuándo eso se realizó. Pero el señor representante del Ministerio Público -refiriéndose al fiscal Facundo Barros- estableció e hizo unas maniobras al mejor estilo de la inquisición inspecciones judiciales en un lugar donde no debía haberlo hecho. A nosotros nos ampara la jurisprudencia que es un informe y creo que tarde, porque siempre llega tarde. La justica va a determinar nuestra total ajenidad e inocencia al hecho del que se nos atribuyó, aunque el daño irreparable que se ha producido jamás se va a reparar, pero gracias a Dios hoy podemos decir que la pericia técnica nos da la razón”.

Cabe señalar que las conclusiones de la pericia efectuada por Gendarmería Nacional señala que si bien el material (video) está editado, tiene fragmentos de imágenes que determinan que el video existe.

En tanto que el ex juez Raúl Da Pra también cargó contra el fiscal Barros señalando “creo que el fiscal ha estado más preocupado por la fama por la mediatización de esta causa que por la aplicación del derecho. Este panfleto anónimo -refiriéndose al video- hace que la presidente de la Corte sin verificar con una pericia y sabiendo que es anónimo le remite al fiscal y al tribunal de jury y ella después conformando el tribunal del jury avanza”.

Así también se refirió al sector político del que dijo estar convencido de que la política tuvo que ver en todo lo que vivieron, pero “separó” al primer mandatorio.

“Querían quitarnos la matrícula. Es una persecución de los poderes del Estado. Creo que hubo un ensañamiento con nosotros, quince días antes de que nosotros renunciáramos ya nos habían renunciado”.

En otra parte de la entrevista el ex juez Morales dijo: “firmemente voy hacer uso de todos los derechos por el daño que se me causo”.

Coincidiendo los ex jueces en manifestar “Lo del Senado es de una ignorancia tremenda. Todo surgió seguramente de senadores resentidos que quisieron llegar a intentar evitar que ejerzamos nuestra profesión. Es felinezco la actitud tomada por estos senadores”.

“Desconozco los motivos por lo que hicieron, simplemente creo que fue una operación vaya a saber por quién montada que acabó con una carrera intachable de 29 años sin que haya habido en ese tiempo una sola denuncia siquiera y menos sanción. Mi trayectoria siempre fue de bajo perfil y si hubo muchas ocasiones en que aparecí en los medios jamás di una entrevista”, explico Da Pra.

Agregando Morales: “Quiero creer que no estuvo metida la política. Hubo opiniones de gente de la política que amparándose en los fueros dice cualquier cosa, total después todo pasa, pero supongo que ahora se tendrán que hacer cargo, supongo”.

En la parte final de la nota, Raúl Da Pra dijo ”durante este periodo de transición, yo sabia que en algún momento esto se iba a aclarar y ante el temor de reacciones que podamos tener, puede haber alguien que vaya a salir a decir algo. Pero fue tan duro el golpe para mí que estoy casi no ejerciendo la profesión y estoy buscando otros caminos”.

Si bien la entrevista se extendió por más de veinte minutos, en ningún fragmento de la misma ni el entrevistador ni los entrevistado hicieron referencia al hecho dando si se quiere, explicaciones, del tenor de la conversación que se escucha en el video y las imágenes en las que se los ve a ambos exfuncionarios en el interior del despacho del exjuez Da Pra, imágenes que la misma pericia que dice que el video fue editado señala que no hay foto montaje- recibiendo lo que supuestamente sería el pago de una coima a cambio del “beneficio” para un detenido con prisión preventiva.