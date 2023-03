Causa compras directas: los acusados dieron sus últimas palabras y se espera la sentencia

Luego que en la jornada de ayer se conociera el pedido de sentencia para los imputados durante los alegados, para este jueves se espera la sencia de la Causa Compras Directas, causa judicial que lleva veinte años tramitándose.

El representante del Ministerio Público Fiscal, Miguel Mauvecín, ayer pidió 12 años de prisión para el ex subsecretario de Acción Social, Víctor Brandán, y 7 años para el ex ministro de Salud, Pablo Doro.

Hoy, en el inicio de la última jornada de juicio, los imputados dieron sus últimas palabras. En primer término habló Víctor Brandán, quien reiteró su inocencia y dijo que le avisaron por los recortes del diario. Luego pidió justicia. En tanto, el ex ministro de Salud, se llamó al silencio, lo mismo que Guillermo Martínez, ex encargado de depósito)tampoco. Carlina Zurita de Valles, ex encargada de Contaduría, también pidió que se haga justicia.

Ahora el tribunal pasó a deliberar.