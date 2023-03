Causa compras directas: los acusados dieron sus últimas palabras

La última audiencia del juicio en la Causa Compras Directas, en le que se escuchó a más de una veintena de testigos, inició ayer pasadas las 9.00 de la mañana.

Durante la jornada de este jueves, en la continuación, una vez constituido el tribunal en el recinto de Cámara de Sentencia en lo Criminal Nº3, el presidente Marcelo Soria hizo levantar del banquillo a los cuatro imputados y le dio la última palabra. El ex Sub Secretario de Desarrollo Social, Victor Brandán fue el único en ejercer ese derecho. De pie ante el estrado, el imputado volvió a declararse inocente. Dijo que fue imputado por unos recortes del diario y, espera que se hiciera justicia. Seguidamente, Doro dijo que “no tenía nada” para decir al igual que Martínez. Al turno de la imputada Zurita del Valle, también dijo que no tenía nada para agregar, solo que “espero justicia”. Luego de escuchar a cada uno de los imputados, el tribunal resolvió retirarse de la sala a deliberar el veredicto, fijando como hora para dar a conocer la sentencia a las 12.00 del mediodía.