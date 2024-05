Causa de los excamaristas: plantearon la nulidad del video y solicitaron el sobreseimiento

Se llevó a cabo este jueves en la Cámara de Apelaciones y Exhortos la audiencia de oposición que solicitaron los exmagistrados Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales, en el marco de la causa por “cohecho pasivo”. Acompañados por su abogado, los imputados marcaron postura y apuntaron contra la prueba, en un intento por no llegar al juicio oral.

Ante el tribunal integrado por la Dra Berrondo Isi, el Dr. Rosales y el D. Chayle Costilla, marcaron la “inhabilidad” de la prueba fílmica acusatoria contra los dos ex jueces, y apuntaron contra el fiscal Facundo Barros Jorrat, a quien se acusó de tener un “ánimo persecutorio”.

En cuanto al video, que sobre lo que gira la prueba fundamental del caso, se indicó desde la defensa de los exmagistrados, que no se siguieron los protocolos de seguridad ni de respaldo mínimos de un registro electrónico, remando además que los ahora imputados, en su momento no fueron notificados de haber sido supuestamente identificados en el video.

Ante esto Da Prá, que no contó con la presencia de Juan Pablo Morales en esta audiencia, solicitó el sobreseimiento de ambos y que se declare la nulidad de la causa, por la introducción del video mismo. Además el exjuez solicitó al tribunal, que en caso de no hacer lugar a su pedido, de forma subsidiaria de no hacer lugar a lo anterior, profundice la investigación para poder determinar quién es el autor del video.



Video: Silvina Bravo / La Unión