Causa Pachado: Hubo audiencia, pero sin definición

Con la presencia de no más de diez manifestantes enfrente al edificio de la Cámara de Apelaciones de calle San Martín, ayer se llevó a cabo la audiencia de apelaciones para resolver si los hechos de supuesto abuso sexual, de los que se lo acusa al párroco Moisés Pachado, ocurridos hace más de 22 años atrás, prescribieron o no. Es decir, si la causa debe ser archivada o bien, el fiscal debe continuar la investigación y llevarla a juicio.

El acto procesal, que se había suspendido la semana pasada por la agenda de los jueces subrogantes del Tribunal de Apelaciones, se desarrolló a partir de las 9 de la mañana, vía online.

Los jueces que conformaron el tribunal, Dres. Jorge Alvarez, Marcelo Soria y Mauricio Navarro Foressi, escucharon a las partes. Roberto Mazzucco ejerce la defensa de Pachado, quien volvió a insistir en sus alegatos con la prescripción de los hechos denunciados.

Tal como ya lo viene sosteniendo el letrado, si bien la denuncia se radicó en diciembre de 2018, los hechos habrían ocurrido entre los años 1997 y 2000, cuando el acusado se desempeñaba como párroco en la Iglesia de Belén, donde la supuesta víctima le colaboraba en las misas. En sus argumentos, el letrado citó el reciente fallo, con fecha de seis de noviembre de la Cámara de Casación Penal Bonaerense, en la causa conocida como caso “Próvolo”, donde, en primera instancia, habían sido condenados a penas de entre 15 y 40 años de prisión dos sacerdotes y un profesor de Informática por abusar sexualmente a niños hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de La Plata. Pero en segunda instancia, esta Cámara, con los votos de los jueces Borynsky y Violini, declaró prescripta la causa, absolviendo a los condenados. En su turno, la querella pidió por la no prescripción y volvió a citar en sus argumentos el fallo emitido por el juez de Belén, que dio el origen a dicha audiencia.

Tras escuchar las argumentaciones de ambas partes, el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 16 de noviembre, a las 11.30 de la mañana, para a dar a conocer su resolución.

La audiencia también está prevista que se desarrolle de manera virtual.