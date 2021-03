Causa Ponce: Alegaron las defensas de todos los imputados y hoy se conocerá la sentencia

En la jornada de ayer, dio continuidad en ámbitos del Tribunal Oral Federal el juicio en contra de una banda narco integrada por nueve personas, dos de ellas mujeres, en donde se escucharon los alegatos de las defensas de siete de los imputados. Cabe recordar, que el jueves de la semana pasada, en la apertura de los alegatos, el fiscal Rafael Velhis Ruiz solicitó pena de entre 4 y 15 años de prisión para los imputados.

La audiencia, que como todo el debate se realiza a puertas cerradas como parte del protocolo por la pandemia por COVID-19 y es visualizada a través del canal YouTube del Tribunal Oral Federal Criminal (TOF), inició con el alegato del defensor oficial Hugo Vizoso, quien representa al imputado Carlos Ponce, para quien el fiscal pidió seis años de cárcel. En su exposición, el defensor dijo que el dinero que se le encontró era producto de un premio, ya que había ganado la quiniela y en relación a la sustancia incautada, quince gramos de marihuana, dijo que no eran de su cliente, sino que, tal como el mismo lo manifestó al momento del procedimiento, podrían ser de una persona a quien le alquiló una habitación. En esa línea, el abogado pidió la absolución para Carlos Ponce y, en caso de que el tribunal le de una condena, la misma sea como partícipe secundario.

Luego, fue el turno de la defensa de Ivan Galindez. El abogado Roberto Mazzucco atacó y cuestionó el procedimiento efectuado por el personal de Drogas Peligrosas en el que fuera detenido su asistido por irregularidades procesales. Por todo ello, pidió al tribunal que se declare la nulidad del procedimiento realizado en la casa de Galindez y que, como a su entender no existe otra prueba independiente de dicho procedimiento que lo involucre, solicitando la absolución para el imputado por el beneficio de la duda y, en caso de que así no lo resuelva, de manera subsidiaria se le imponga una pena por el delito de tenencia de estupefacientes para la comercialización en carácter de partícipe secundaria y no primero como llega imputado, imponiéndosele la pena mínima prevista para tal imputación.



Defensas

A renglón siguiente, Manuel Moreno, abogado de Dora Fernández y de los ciudadanos de nacionalidad boliviana, Juan Manuel Salazar y Franco Rocabado Ojeda fue quien expuso los alegatos en el recinto.

A líneas generales, el letrado habló de la situación de vulnerabilidad de sus asistidos refiriéndose en el caso de los dos hombres indicó que actuaron de “camellos” -es decir, transportaron dosis de cocaína en el cuerpo- por razones económicas, para mantener a sus familias. En el caso de Dora Fernandez, a quien se le acusa de facilitar el lugar para ocultar la cocaína y la marihuana, dijo que ella no tiene antecedentes y que, por una cuestión de amistad con los padres de uno de los “camellos”, fue que le dio hospedaje a Salazar para que se quedara en su casa desconociendo que iría junto con Ojeda y que ambos transportaban la sustancia prohibida.

Luego de casi cuarenta minutos de alegatos, el letrado se refirió a las penas que debían caberle a sus asistidos, solicitando en el caso de Dora Fernandez la absolución por el beneficio de la duda y, en caso subsidiario, se le imponga una pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso y si el tribunal no lo considerara, la pena sea cumplida bajo la modalidad domiciliaria en razón de que la imputada tiene a su cargo un hijo y posee una patología de epilepsia.

En tanto, que para Ojeda y Salazar solicitó se le cambie la imputación por “transporte de estupefacientes” resaltando que la ingesta de las cápsulas fue para sustentar a sus hijos, pero en caso de que no se le haga lugar a dicha petición se los condene a cuatro años de prisión. Cabe señalar, que en el inicio de su exposición, el abogado refirió a que sus asistidos llevan ya tres años y cinco meses encarcelados.



El principal acusado

Finalmente, y tras un breve cuarto intermedio, alegaron los abogados Juan Pablo Morales y Luis Tula, en representación del principal imputado Claudio Alejandro Brizuela para quien la fiscalía solicitó el jueves 15 años de cárcel. En un alegato compartido por los letrados, ambos apuntaron a la deficiencia en la investigación, tildaron de “poco creíble”, algunos párrafos de las declaraciones de los policías que oficiaron de testigos. Asimismo, el Dr. Morales señaló que, a su entender, no hay pruebas directas que demuestren la participación de su asistido, tal como lo señala la requisitoria fiscal (?). Al momento de concluir la exposición, los abogados que representan a Brizuela pidieron la absolución de todos y cada uno de los hechos por lo que llegó al proceso.

Escuchados los alegatos de las partes el presidente del tribunal le otorgó la palabra al ministerio público fiscal y luego, hizo lo propio nuevamente con algunas de las defensas, quienes ejercieron el derecho a réplica.

Finalmente, pasadas las 13.30, los jueces pasaron a un cuarto intermedio para mañana martes a las 9.00 de la mañana, cuando se le dará la última palabra a los imputados y el tribunal pasará a deliberar el veredicto para dictar o no sentencia condenatoria.

Cabe recordar, que la causa en la que se escuchó a más de una veintena de testigos tiene como imputados a Walter Alejandro, Brizuela, Héctor Raúl Carrizo, Iván Aníbal Galíndez, Carlos René Trejo, José Ramón del Valle Ponce, María Dora Fernández, Laura Elizabeth Juárez, Juan Marcelo Salazar, Franco Rocabado Ojeda.

Los nueve individuos son juzgados por los delitos de “tenencias y transporte de estupefacientes”. Acumulándose cinco causas por operativos concretados entre el año 2016 y 2017, teniendo todos ellos un imputado en común en esta ciudad Capital.