En el marco de las acciones destinadas a la protección y preservación de la fauna silvestre, efectivos de distintas dependencias de la Policía de Catamarca llevaron adelante una serie de allanamientos en los departamentos Paclín y Ambato, que culminaron con el secuestro de armas de fuego, una importante cantidad de cartuchos, elementos tecnológicos, trampas para animales y otros objetos que estarían relacionados con hechos de caza furtiva.

Los procedimientos se concretaron luego de arduas tareas de investigación y bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías de Segunda Nominación, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción Penal de Octava Nominación. Las medidas judiciales alcanzaron inmuebles ubicados en las localidades de La Merced, El Lampazo y Colpes, correspondientes a los departamentos mencionados.

El despliegue policial reunió a efectivos de diferentes áreas especializadas, en un operativo conjunto que permitió intervenir en los domicilios investigados y reunir elementos considerados de interés para el avance de las actuaciones judiciales.

La investigación estuvo a cargo de la División Delitos Culturales y Ambientales, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, cuyos efectivos trabajaron conjuntamente con personal de otras dependencias policiales y especialistas en tareas periciales.

Diez armas de fuego y cartuchos

Uno de los resultados más relevantes de los procedimientos fue el secuestro de diez armas de fuego de distintas marcas y calibres, además de una gran cantidad de cartuchos.

Entre los elementos incautados también se identificaron accesorios y herramientas vinculados con el uso de armas y actividades de campo. En ese conjunto se encontraba un cargador de arma calibre 12 mm, que contenía seis cartuchos. El detalle de los elementos relacionados con armamento y herramientas incluyó:

Diez (10) armas de fuego de distintas marcas y calibres.

Gran cantidad de cartuchos.

Cuatro (04) cuchillos.

Un (01) corta plumas.

Una (01) chaira.

Un (01) cargador de arma calibre 12 mm con seis (06) cartuchos.

El secuestro de estos elementos constituye una parte central del resultado de los allanamientos, que tuvieron como objetivo reunir pruebas y objetos vinculados con los hechos investigados.

Trampas, cámaras y dispositivos de rastreo

Además de las armas y municiones, los investigadores encontraron distintos dispositivos tecnológicos y herramientas que también fueron secuestrados durante las medidas. Entre ellos se destacan siete trampas de hierro para animales, dos cámaras trampas y ocho collares GPS, junto con otros equipos que forman parte del material reunido en los inmuebles allanados.

El listado de dispositivos y elementos tecnológicos comprende:

Siete (07) trampas de hierro para animales.

Un (01) teléfono celular.

Una (01) notebook.

Dos (02) cámaras trampas.

Ocho (08) collares GPS.

Una (01) pantalla rastreadora.

Dos (02) pendrives.

Una (01) tarjeta de memoria.

Un (01) largavista.

Un (01) cargador portátil.

La presencia de estos dispositivos forma parte de los elementos que quedaron a disposición de la investigación judicial. Entre los objetos secuestrados se encuentran equipos de comunicación, almacenamiento de información, observación y rastreo, además de las trampas destinadas a animales.

El conjunto de elementos tecnológicos y herramientas hallados se suma al resto del material incautado durante los procedimientos realizados en las tres localidades.

Restos de fauna silvestre

Otro de los aspectos destacados del operativo fue el hallazgo y secuestro de cráneos, cuernos y cueros pertenecientes a distintas especies de fauna silvestre.

Estos elementos también fueron incorporados al conjunto de objetos reunidos durante los allanamientos, junto con otros materiales que estarían vinculados con los hechos investigados. El secuestro de restos de animales constituye un componente importante de las actuaciones desarrolladas en el marco de las acciones de protección y preservación de la fauna silvestre.

Junto con las armas, las municiones, las trampas de hierro y los dispositivos tecnológicos, los cráneos, cuernos y cueros quedaron comprendidos dentro de los elementos puestos a disposición de la investigación.

Asimismo, durante los procedimientos se incautó una mochila con elementos de campamento, que integra el inventario de objetos secuestrados por los efectivos policiales.

La Justicia tomó intervención y dispuso nuevas medidas

Una vez concretados los allanamientos y el secuestro de los distintos elementos, tomó conocimiento e intervención la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

De esta manera, las actuaciones continuaron bajo la órbita judicial correspondiente, con el material incautado como parte de los elementos reunidos durante la investigación.

Los procedimientos realizados en La Merced, El Lampazo y Colpes, en los departamentos Paclín y Ambato, permitieron retirar de los inmuebles investigados un importante conjunto de armas, municiones, herramientas, dispositivos tecnológicos y restos de fauna silvestre.

El operativo fue desarrollado por personal de la División Delitos Culturales y Ambientales, junto con las demás dependencias policiales y los peritos de Criminalística, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías de Segunda Nominación y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción Penal de Octava Nominación.

La investigación se inscribe en las acciones destinadas a la protección y preservación de la fauna silvestre, mientras que los elementos secuestrados quedaron sujetos a las disposiciones de la Justicia para la continuidad de las actuaciones.