Cedió el techo de una precaria vivienda

Uno de los siniestros sucedió en calle Caseros Norte y Alma Fuerte, donde una moto Yamaha Crypton, dominio 155ELA, al mando de Juan Marcelo Medina (41), colisionó con un automóvil Fiat Cronos dominio AE376NK, conducido por Yamil Yonathan (26). Producto del impacto, el motociclista sufrió lesiones leves en su pierna izquierda, siendo trasladado en una ambulancia del SAME al hospital de urgencias.

A las 15:30, en calle San Martín, intersección a calle Salta, un camión marca Chevrolet 714, de color blanco, dominio XMW963, conducido Lucas Gastón Etcheverry (29), colisionó contra una camioneta marca Nissan de color ocre, dominio AD484TM, conducida en la oportunidad por Víctor Hugo Luna (61). Según la información oficial, el camionero no se percató que la puerta del lateral izquierdo de la camioneta estaba entreabierta y la colisionó, produciéndose solo daños materiales.

Dos horas después, un adolescente fue embestido por un automóvil. El siniestro ocurrió a las 17.10 aproximadamente sobre la avenida Ocampo al 505, más precisamente frente de F8, en donde un automóvil Chevrolet Corsa, de color gris, dominio HFI-828, conducido por Edith Magdalena Aybar (41), al rebasar un automóvil, no logró percatarse que, por medio de la calzada, transitando a pie, iba un jovencito, de apellido Páez, al que impactó desde atrás, a pesar de haber frenado el rodado.

Producto de ser atropellado, el chico sufrió algunas lesiones por lo que fue asistido en el lugar por personal del SAME, trasladándolo luego al Hospital de Niños Eva Perón.