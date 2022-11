Cerruti: el Gobierno "trabaja todos los días" para impulsar "la desaceleración de la inflación"

El Gobierno "está cumpliendo las metas" del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cada vez que hubo una evaluación por parte del organismo multilateral de crédito "se pasó sin mayores inconvenientes", dijo este jueves la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerrruti.



En su habitual conferencia de prensa semanal en Casa Rosada, Cerruti se refirió a la situación salarial de la población y remarcó que "no hay suma fija para ningún sector", aunque señaló que "siempre a fin de año hay diferentes temas en estudio sobre posibilidades de acompañar al salario para que no hayan quedado rezagados respecto de la inflación".



Asimismo, señaló que el Gobierno "trabaja todos los días" para impulsar "la desaceleración de la inflación", y que en ese contexto la implementación del programa Precios Justos "es uno de los puntos de la estrategia, pero no el único", ya que se enmarca en "el ordenamiento de la macroeconomía y el aumento de las reservas" del Banco Central.

En otro orden, la portavoz destacó la "negociación muy importante" de la Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en torno de la presentación de la candidatura a la Presidencia del organismo de la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco.



Al respecto, manifestó que Todesca Bocco "mostró un nivel de solvencia y profesionalismo y tuvo un respeto por parte de sus colegas que nos permitió llevar adelante una excelente negociación", que desembocó en la elección del brasileño Ilan Goldfajn.



En cuanto a las negociaciones con el FMI, remarcó que "el Gobierno está cumpliendo las metas" y que "cada vez que hubo una evaluación, se pasó sin mayores inconvenientes". Asimismo, trajo a colación un estudio del Ministerio de Economía que el titular de la cartera, Sergio Massa, le presentó recientemente en Indonesia a la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, acerca del "costo de la guerra" entre Rusia y Ucrania para la economía argentina.



En esa investigación se concluyó que "el precio de la guerra" fue de US$ 5.000 millones, debido principalmente a "la importación de energía" a la que el país recurrió para "no parar el crecimiento de la industria" y la atención de los requerimientos de los hogares.



"Eso significó tener que pagar la energía más cara", planteó, en un cálculo que también incluyó a los fertizantes y algunos productos alimenticios.



Por otra parte, Cerruti consideró al programa Precios Justos, presentado el 11 de noviembre, como "una profundización y una mejora de Precios Cuidados", en tanto es más amplio en su cobertura en productos y puntos de venta, como en la incorporación de "diferentes posibilidades de control", además de dejar abierta la opción de incorporar más artículos.



"Es uno de los puntos de la estrategia, no el único" para bajar la inflación, aseguró, y por esa razón "es importante llevarlo adelante". Cerruti aseveró que "no hay suma fija para ningún sector" en materia de refuerzo salarial, pero indicó que "siempre a fin de año hay diferentes temas en estudio sobre posibilidades de acompañar al salario para que no hayan quedado rezagados respecto de la inflación".



En ese sentido, recordó que "durante el Gobierno de (el ex presidente Mauricio) Macri los salarios perdieron un 20%" respecto de la inflación, y en consecuencia la tarea de la actual gestión no pasa sólo por tratar que los ingresos de los trabajadores no queden rezagados frente a la evolución de los precios, sino también recuperar lo perdido entre 2015 y 2019.