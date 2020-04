Choque y vuelco por un bache

Dos siniestros viales, que por sus características pudieron terminar en tragedia, sucedieron en la mañana de ayer, en la Capital y Valle Viejo.

Uno de los siniestros tuvo lugar pasadas las 9.00 de la mañana, en calle Pedro de Maidana al 1.800, en la zona oeste de la ciudad. Fuentes policiales informaron que se trató de un Renault Clío dominio Ggz-620 de color gris, conducido por Damián Leopoldo Herrera, de 39 años, perteneciente al servicio de reparto de la fábrica de sándwich “Miguitas”. De acuerdo a lo informado, el automóvil transitaba por dicha arteria, con sentido oeste, cuando al realizar una maniobra brusca, según el conductor para esquivar un bache, perdió el control del auto y chocó contra un poste de luz. Por el impacto, el vehículo volcó, quedando con sus cuatro ruedas hacia arriba. Afortunadamente, el conductor logró salir por sus propios medios y pedir ayuda. Al lugar, arribaron efectivos de la Comisaría Quinta, quienes ayudaron al propietario a poner en posición normal el rodado. Como el conductor estaba ileso y solo se registraron daños materiales, no fue necesario el arribo del personal del SAME ni de la unidad judicial.



En Santa Rosa

Por otra parte, el conductor de un utilitario, de apellido Rueda, fue derivado de urgencias ayer a la mañana desde la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, a esta ciudad Capital, en una ambulancia del SAME, con múltiples lesiones, producto de estrellarse el vehículo en el que se conducía solo contra uno de los laterales de un camión recolector de basura.

El siniestro tuvo lugar pasadas las 7:30 de la mañana, sobre calle Fortunato Rodríguez, a metros de la Plaza de Santa Rosa donde, por causas que son materia de investigación judicial, el conductor de una Fiat Fiorino de color blanco chocó violentamente contra un camión recolector de residuos de la Municipalidad de Valle Viejo. El impacto fue tan violento que Rueda sufrió lesiones de consideración, debiendo ser rescatado por el personal policial y médicos del habitáculo del rodado.

En tanto, que los ocupantes del camión recolector resultaron prácticamente ilesos. Luego de socorrer al herido, el personal de la Comisaría de Santa Rosa convocó a los sumariantes de la Unidad Judicial N° 10 de Valle Viejo, quienes trabajaron junto al personal de Criminalística de dicha jurisdicción, bajo las directivas de la fiscalía en turno.