Choque y vuelco en la zona sur

El domingo a las 23:20 aproximadamente, en circunstancias que el móvil de la Comisaría Décima realizaba recorridos preventivos, observó en la avenida Bicentenario, en inmediaciones al puente del canal de riego, un vehículo detenido con la carrocería destruida.

Al arribar hasta el lugar, los uniformados encontraron en la rotonda de la Ruta Nacional Nº 38 intercepción de mencionada avenida, un automóvil de marca Ford Ka, de color blanco, dominio NMR-264. Junto al vehículo, estaba su conductor, Sergio Mariano Dala (43), oriundo de la provincia de La Rioja, quien les manifestó que, mientras circulaba por dicha ruta con sentido sur, no se percató de dicha rotonda, impactando con el cordón cuneta, produciendo esto el vuelco del rodado.

Si bien el automóvil resultó con daños en la carrocería, su conductor no sufrió lesiones, por lo que no fue necesario su traslado al hospital.