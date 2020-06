Choques y vuelco de vehículos, la postal de día después del festejo

A pesar del distanciamiento obligatorio, que rige en la provincia por la pandemia del Covid-19, fueron múltiples los siniestros viales que se registraron, principalmente en el Valle Central.

Si bien no se tiene que lamentar la pérdida de ninguna vida humana, los daños en los rodados involucrados fueron más que cuantiosos.

Ayer a la madrugada, aproximadamente a las dos, Walter Bulacios, de 36 años, por razones que se tratan de establecer, perdió el control del automóvil Ford Focus, de color gris, en el que se conducía y volcó espectacularmente, quedando totalmente destruido.

El siniestro tuvo como escenario la Ruta Provincial N° 4, a la altura del kilómetro 4 y 1/2. A pesar de la espectacularidad del choque, el conductor resultó ileso, por lo que no fue necesaria la presencia del personal judicial en el lugar, labrando los efectivos de la Policía la actas correspondientes.

Una hora antes aproximadamente, en la zona sur de la ciudad, un joven automovilista se estrelló contra el poste del tendido eléctrico.

De acuerdo a la información policial, el hecho tuvo lugar sobre la Avenida Manuel Navarro esquina Jorge Luis Borges cuando Facundo Agustín (20), con domicilio en el barrio 40 Viviendas Sur, iba acompañado por una joven de 18 años. Los mencionados se conducían a bordo de un automóvil Ford K, cuando el conductor perdió el control e impactó contra un poste del tendido eléctrico. Consecuencia del impacto, ambos resultaron con golpes y contusiones varias, por lo que tuvieron que ser asistidos por personal del SAME. En el lugar, en tanto, trabajó el personal de la comisaría y de la Unidad Judicial N° 9, conjuntamente a los peritos.



Grave

Finalmente, el domingo a las 23.20 aproximadamente, la Policía fue alertada por un llamado telefónico que en la calle Villa Las Pirquitas, había una persona tendida sobre la cinta asfáltica. Al concurrir, los uniformados hallaron a un joven, a quien identificaron luego como Alexis Castro (20), para quien convocaron una ambulancia y lo trasladaron de urgencia a esta Capital, quedando internado en el Hospital San Juan Bautista.

Según la información oficial, el mencionado circulaba a bordo de una motocicleta por dicha arteria, con sentido sur, cuando perdió el dominio y control del rodado, estrellándose con el ingreso de cemento de una vivienda.