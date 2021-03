Citó a una niña para conocerse y casi lo lincha la familia

La policía debió, el sábado a la tarde, intervenir en un desorden de magnitud en una vivienda del barrio Santa Marta y resguardar a un joven de 21 años, a quien familiares y amigos de una niña de corta edad pretendían linchar. Apedrearon la vivienda y causaron daños.

LA UNIÓN pudo conocer de fuentes policiales y judiciales que el hecho, que pudo tener consecuencias más graves, se habría iniciado por un mensaje vía WhatsApp del sindicado y una niña.

De acuerdo a las denuncias a las que se tuvo acceso, el sábado pasadas las 16.30 horas, una mujer de 36 años se presentó en la Unidad Judicial N° 9 y denunció a un joven de 21 años -quien no será por el momento identificado-, de haber intercambiado mensajes a través de la aplicación WhatsApp con su hija de corta edad, a quien la había invitado a encontrarse en una plaza para conocerse personalmente.

Según la denunciante, se enteró de esta situación cuando revisó el teléfono celular de su hija, encontrando allí el mensaje. Al preguntarle sobre el hecho, la chica les habría dicho a sus padres que no lo conocía y que habría dicho que no quería conocerlo.

Luego de realizar la denuncia y desconociéndose fehacientemente cómo la familia de la niña supo dónde vive el joven que le envío mensajes a su hija, se trasladaron hasta la vivienda de la madre del sospechoso. En el lugar, según la denuncia que realizó luego la mujer damnificada, un hombre y una mujer, quienes estaban acompañados por otras personas pudiendo ver solo a dos de ellos, le preguntaron por su hijo. La mujer ingresó a la casa y llamó al joven, quien al salir habría comenzado a ser agredido e insultado por los familiares de la niña, supuestamente, quienes le gritaban entre otros insultos “degenerado”, “abusador de menores”, etc. Ante la situación de violencia, la madre del joven sindicado llamó a la policía, quienes al concurrir desalojaron a los supuestos familiares de la niña y resguardaron al joven, a su madre y al domicilio. Sin embargo, no pudieron evitar que fuera apedreado.