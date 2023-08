Coima en apelaciones: el ex juez Da Pra insiste con introducir pruebas relacionadas al video

A partir de las 9.00 de la mañana de ayer, en la sala de la Cámara de Apelaciones y Exhorto de la provincia, que funciona en el primer pisodel edificio Leo III, la presidenta del tribunal, Dra. Berrondo, llevó adelante la audiencia en la causa, conocida en los medios como “Coimas en apelaciones” hecho por el que dos ex jueces de la misma, Dr. Raúl Da Pra y Juan Pablo Morales, renunciaron antes de que se le promoviera el jury en su contra.

A ambos se los acusa del supuesto delito de cohecho pasivo, tras haber recibido dinero, supuestamente, a cambio de favorecer a un detenido de apellido Jimenez (actualmente también imputado en la causa) quien cumplía a principios del año 2020 prisión preventiva en el penal de Miraflores.

La audiencia se materializó a solicitud del abogado defensor del ex magistrado Raúl Da Pra, quien está imputado e indagado en el expediente, puesto que tiempo atrás había solicitado ante el fiscal de la causa Dr. Facundo Barros Jorrat, tras ampliar su declaracion, ofrecer prueba nueva al expediente, lo que le fue negado por el Ministerio Público.

Ante esta contienda judicial, el expediente fue remitido al juzgado de control de garantías N°3 a cargo del Dr. Lucas Vacarroni, quien entendió que era viable la incorporación de la prueba, que básicamente tiene que ver con el video que dio origen a la investigación, a través de la denuncia anónima.

Cuarto intermedio



Es así que la causa llega al tribunal de alza, quien durante la audiencia escuchó a las partes.

Mientras el Dr. Da Pra insistió con al incorporación de la prueba, el fiscal Barros sostuvo su postura y se negó. Finalizado los alegatos, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana, cuando dará a conocer lo resuelto.

Al finalizar la audiencia, LA UNIÓN dialogó con la defensa del ex juez Da Pra, quien comentó lo siguiente en relacion al acto procesal:

“...la audiencia tiene que ver mas que nada con el ofrecimiento de prueba que se hizo en la fiscalía 6 por parte nuestra de mi asistido Dr. Da Pra, en la cual se solicita la ampliación del plazo probatorio que hace a la defensa y como llevarlo a delante. La fiscalía se opuso y fue al juez de garantía N°3, quien emitió una sentencia en la que expresa que existe discordancia en los fundamentos dados, por el fiscal cuando se opuso por lo que se formuló un recurso de apelacion y es lo que se llevó a cabo en esta audiencia, donde volvimos a pedir se nos permitar introducir la prueba”



Consultado al respeto de la nueva prueba, Garcia respondió “las pruebas se refieren al video y a otras expresiones que están en esa pseuda denuncia anónima que tiene que ver con situaciones patrimoniales -de los exjueces-”.

Finalmente indicó “Estamos a la espera de que se nos acepte estas pruebas, porque entendemos que más allá que se estableció con una pericia oficial que ese video estaba adulterado, montado, compaginado, hay algunas cosas nuevas que deben ventilarse en esta etapa del proceso para poder demostrar lo que ya se viene conociendo sobre un video bastante bastante manipulado”.

Por otro lado se conoció que en el expediente se estaría tratando de buscar una línea de conexión, por denominarlo de alguna manera, al hecho en sí, es decir al video del que también se busca conocer su motivación y el patrimonio de los ex magistrados.

También trascendió que se esperaba que la causa fuera elevada a juicio oral antes de las elecciones del próximo mes de octubre, pero este pedido de la defensa podría en principio retrasar dichos plazos.

Cabe recordar que en la causa, solo el exjuez Raul Da Pra se sometió al proceso, siendo imputado e indagado por el fiscal. No así, el otro co-acusado, Dr. Juan Pablo Morales quien presentó un recurso que aún no fue resuelto.