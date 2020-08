Coimas en Apelaciones: Morales y Da Pra podrían ser informados hoy del Jury en su contra

Hoy se cumplió el plazo fijado por el Tribunal de Jury de Enjuiciamiento al fiscal del proceso, Dr. Víctor Mauvecin, para que se expida acerca de que si existen o no elementos para llevar adelante el juicio político a los camaristas Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá, quienes fueron denunciados, luego de que el primero de julio pasado apareciera un video en los que se los observa -según las imágenes- recibiendo dinero para garantizar la libertad de un detenido con prisión preventiva.

Hace dos semanas atrás, los camaristas denunciados presentaron por escrito sus respectivos descargos a la acusación que enfrentan. Si bien no se dio a conocer su contenido, trascendió que los camaristas habrían insistido con su inocencia.

Hoy, el fiscal debe responder el planteo del tribunal, quienes tendrán, a partir de ese momento, diez días para resolver si inicia el Jury de Enjuiciamiento a los funcionarios de la Cámara de Apelaciones o no hay elementos para tal proceso. Según indicaron los voceros, en caso de que la investigación avance, los camaristas, quienes están actualmente de licencia desde que “saltó” el escándalo, podrían ser suspendidos de sus funciones en el Tribunal de Alzada, para recién ser sometidos al proceso del Jury de Enjuiciamiento para la destitución de ambos.

En paralelo a ello, la investigación penal continúa en la órbita de la Fiscalía N° 6, a cargo del Dr. Barros, quien aún no se expidió ante la denuncia de Morales y Da Pra de que el video por el que están siendo investigados es “trucho” y está “editado”. Asimismo, se supo que, por el momento, el Tribunal de Apelaciones, que debe resolver sobre si es la Fiscalía o el juez de Control de Garantías quien debe llevar adelante la investigación penal en contra de los camaristas, es decir si tienen fueros o no, no fue conformado ya que los magistrados de las cámaras penales, uno y dos se inhibieron por amistad manifiesta con los camaristas sospechados.