Cómo avanza la búsqueda de Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes

La búsqueda de Nancy Godoy, una docente de 52 años desaparecida en la provincia de Corrientes, continúa este lunes con un importante despliegue de recursos humanos y logísticos. Los operativos se concentran en las zonas donde se procura establecer el paradero de la mujer, mientras avanza la investigación judicial para reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué ocurrió desde que se perdió el contacto con ella.

El procedimiento reúne a más de 80 efectivos policiales, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres canes de búsqueda. La intervención de distintas unidades tiene como objetivo ampliar la cobertura territorial y aportar elementos que permitan localizar a la docente, cuyo paradero se desconoce desde hace varios días.

La búsqueda se desarrolla en paralelo con el análisis de las circunstancias que rodearon su desaparición. En ese marco, las autoridades también examinan las posibles responsabilidades de las personas vinculadas con la causa, que registra novedades en relación con los demorados y un nuevo detenido.

El caso mantiene la atención sobre la localidad de Esquina y sus alrededores, donde se llevan adelante distintas tareas para reconstruir los movimientos de Godoy y obtener información que contribuya a establecer su ubicación.

El último contacto fue el 7 de octubre

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Nancy Godoy salió de su vivienda durante la mañana del 6 de octubre, con destino a la Escuela Rural Nº 626, donde se desempeñaba como docente.

La secuencia posterior se reconstruye a partir de los datos aportados por su hijo, quien explicó que mantuvo el último contacto con su madre la noche del día siguiente, el 7 de octubre, mediante WhatsApp. Desde ese momento, no se volvió a obtener información sobre su paradero.

Sin embargo, uno de los aspectos que se destacan en la cronología es la fecha en que se formalizó la denuncia. Según el parte difundido por el Ministerio de Seguridad provincial, la presentación fue realizada el 15 de octubre, varios días después del último contacto conocido.

La reconstrucción de ese período constituye una parte importante de la investigación, ya que las autoridades procuran establecer qué ocurrió entre la salida de la vivienda, el último mensaje intercambiado con su hijo y la posterior denuncia por su desaparición.

Hasta el momento, la información disponible no permite determinar dónde estuvo la docente después de aquel contacto ni cuáles fueron sus últimos movimientos. Por ese motivo, los investigadores trabajan para reunir elementos que ayuden a reconstruir las circunstancias en las que se perdió su rastro.

Más de 80 efectivos, drones y caballos

El operativo reúne a diferentes áreas de las fuerzas de seguridad y equipos de emergencia, con el propósito de ampliar las tareas de rastreo y cubrir distintos sectores del área de búsqueda.

Los recursos desplegados incluyen:

Más de 80 efectivos policiales, afectados a las tareas operativas.

16 móviles, destinados al despliegue y traslado del personal.

12 caballos, incorporados al operativo de búsqueda.

4 drones, utilizados como parte de los recursos disponibles para el rastreo.

3 canes de búsqueda, que participan en las tareas para intentar localizar a la mujer.

El procedimiento cuenta con la intervención de integrantes de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (PRIAR), el Grupo Táctico de Operaciones de Goya, personal de Investigaciones Criminales y Judiciales, Bomberos de la Policía provincial y Bomberos Voluntarios de Esquina.

La participación de estas distintas dependencias configura un operativo conjunto, en el que cada equipo se integra a las acciones destinadas a encontrar a Godoy y aportar información relevante para la investigación. El despliegue se mantiene mientras se procura establecer el recorrido que pudo haber realizado la docente y determinar si existen elementos que permitan orientar las tareas hacia sectores específicos.

Analizan cámaras de seguridad

Además de los rastrillajes y las tareas de búsqueda en el terreno, los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad de la ciudad de Esquina y de las zonas cercanas.

El objetivo es reconstruir los últimos movimientos de Nancy Godoy y reunir información que permita conocer qué ocurrió después de su salida de la vivienda y antes de que se interrumpiera el contacto con su familia.

La revisión de las imágenes forma parte de las medidas destinadas a establecer posibles recorridos y obtener datos que puedan contribuir a la investigación. En combinación con el despliegue policial y los demás recursos utilizados en el operativo, este trabajo apunta a reunir elementos que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Por ahora, no se difundieron resultados concretos de ese análisis que permitan establecer el paradero de la docente. La búsqueda continúa abierta y las tareas se mantienen orientadas a encontrar información que ayude a esclarecer lo sucedido.

El reclamo de la familia: "Ella no se perdió"

En medio de la incertidumbre por la desaparición, Sandra, sobrina de Nancy Godoy, expresó públicamente la preocupación de la familia y sostuvo que considera que a su tía le ocurrió algo.

"Nosotros que la conocemos, ella no se perdió", afirmó ante los medios de comunicación. La declaración refleja la postura de sus familiares frente a la ausencia de información sobre el paradero de la docente. La mujer salió de su casa rumbo a la Escuela Rural Nº 626 el 6 de octubre y tuvo su último contacto conocido con su hijo por WhatsApp la noche del 7, sin que desde entonces se hayan obtenido datos que permitan establecer dónde se encuentra.

Mientras la familia mantiene la incertidumbre, los equipos de búsqueda continúan con los procedimientos destinados a localizarla. La investigación también procura esclarecer las circunstancias de la desaparición y determinar si hubo intervención de terceras personas.

La causa tiene un nuevo detenido

La investigación judicial está a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina, quien interviene en las actuaciones destinadas a esclarecer el caso.

En el marco de la causa, se realizaron varios allanamientos y hubo dos personas demoradas. Sin embargo, ambas fueron liberadas posteriormente, mientras que se informó sobre la existencia de un nuevo detenido. En paralelo con el operativo de búsqueda, se analizan las responsabilidades de la persona que permanece detenida y las circunstancias que dieron lugar a las medidas adoptadas durante la investigación.

La situación procesal de los involucrados constituye una de las líneas de trabajo de la causa, aunque la información disponible no detalla los motivos específicos de la nueva detención ni permite establecer responsabilidades definitivas.

Por el momento, las tareas continúan con dos objetivos centrales: encontrar a Nancy Godoy y esclarecer las circunstancias de su desaparición. La intervención de más de 80 efectivos, el uso de drones, caballos y canes, el análisis de cámaras de seguridad y las medidas judiciales forman parte de un operativo que sigue en marcha mientras la familia espera respuestas sobre el paradero de la docente.