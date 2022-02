Con la declaración del imputado, el juez pasó a un cuarto y el viernes serán los alegatos

Durante la mañana de ayer, dio continuidad en el Juzgado Correccional N° 1 el juicio que tiene en el banquillo de los acusados a Eduardo Leopoldo Campo, quien debe responder por el supuesto delito de homicidio culposo, tras haberle provocado la muerte a su tía, Lorenza Valdez, el 12 de mayo del año 2011, al volcar el auto que conducía en el departamento Pomán.

En la audiencia, se escuchó a los tres testigos citados, siendo estos Carlos Carrizo - hijo de la mujer fallecida- Jorge Valdez y Verónica Valdez, suegro y pareja respectivamente del imputado. Además, antes de finalizar la misma, Eduardo Campo se sentó ante el juez y declaró, pero no respondió preguntas de las partes.

En cuanto a los testigos, la pareja y suegro del imputado coincidieron en señalar que, horas previas al trágico siniestro, Eduardo Campo había encontrado a su tía en esta ciudad Capital, quien había viajado por temas de salud y le pidió que, si podía llevarla a Andalgalá, ya que ellos también habían viajado a esta Capital a realizar unos trámites personales.

Cuando regresaban, luego de almorzar, Campo perdió el control del auto y volcó, falleciendo Lorenza Valdez minutos después en el hospital por las graves lesiones sufridas en el siniestro.

El suegro del imputado dijo que su yerno no conducía a alta velocidad y fue categórico ante la pregunta del juez, que “… Miré momentos antes el velocímetro y marcaba 100 o 110 km/h…”.

“No íbamos fuerte” resaltó, recordando que “sentí que el auto se le fue y él intentó volverlo porque estaba atento. Luego, recuerdo ya cuando el auto estaba volcado”.

Su pareja, en tanto, al declarar, comentó que “su padre le había dicho que posiblemente el auto se había volcado por una falla en uno de los neumáticos”.

Luego, declaró el imputado, quien se limitó a recordar cómo sucedió el hecho, señalando que circulaban despacio, momentos previos al siniestro y que hacía poco tiempo que tenían el automóvil. “Después que se fueron las ambulancias, vi que la rueda izquierda del auto estaba descalzada, por lo que presumo que por eso ocurrió el accidente”, refirió en la sala.

Como el imputado manifestó que no era su deseo responder preguntas de las partes, tras concluir su declaración, el juez Marcelo Forner dio continuidad al juicio, pero, al momento de introducir las pruebas, la defensa de Campo, ejercida por el Dr. Rojas, se opuso y solicitó la nulidad absoluta de la pericia accidentológica.

A líneas generales, el letrado entendió que, tal como figura en el expediente, al momento de realizarse la misma, hace once años atrás, el imputado no fue notificado de ello ni tampoco de su resultado, coartando de esta manera “el derecho a la defensa”. Además, indicó que no se trató de una pericia, sino más bien de un informe pericial, cuyo valor probatorio es menor.

Sin embargo, el juez no hizo lugar al planteo y finalizó la audiencia, pasando a un cuarto intermedio para el día viernes, cuando se escucharán los alegatos de las partes.