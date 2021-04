Con el testimonio de una profesora y psicólogos, continuó el juicio contra el cura Gutiérrez

Esta mañana dio continuidad el juicio que se lleva adelante contra el cura Juan de Dios Gutiérrez, que lo tiene como imputado de haber abusado sexualmente de una adolescente en el departamento Belén, en 2015. En esta tercera audiencia se les tomó testimonio a la profesora, de apellido Marinaro, quien fue docente de la víctima en el Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC); a una alumna y compañera del instituto; a la psicóloga de la red de abusos Eclesiásticos de Argentina, Liliana Rodríguez; y al psicólogo personal, Mauricio Birgi.

La primera en dar declaración testimonial fue la docente Marinaro quien, en diálogo con La Unión, expresó que en la audiencia de debate tuvo que responder cómo fue que se enteró del presunto hecho, cómo le contó la víctima lo sucedido, y cuáles fueron los hechos que demostraron que la víctima estaba atravesando una depresión.

"En el año 2019 yo fui profesora de ella (la víctima). En las clases ella presentaba mucha vulnerabilidad. En el marco de la ley ESI (Educación Sexual Integral), tuvimos nuestra primera clase y teníamos que hablar de la descolonización del cuerpo, la desconstrucción de la figura humana, y además, hablé sobre la influencia de la iglesia en esto de los estereotipos femeninos. Entonces ella, en una de las clases se me acercó y me dijo que había tenido problemas con la iglesia. Al principio no me contó con detalles, pero en una segunda oportunidad me contó que había tenido problemas con un sacerdote, que la había abusado", relató.

Además, Marinaro ante el Tribunal relató una situación que tuvo que vivir su alumna en el instituto ISAC.

"En el año 2019 yo estaba en la puerta de la institución y se acercó el papá del cura Gutiérrez y le murmuró algo a ella (la víctima) y luego se fue. Entonces ella se descompensó y la tuve que ayudar. No solamente la ayudé yo, sino que otros docentes también la contuvieron", indicó y agregó: "actualmente la estamos conteniendo entre docentes y familiares".

El juicio, que se lleva a cabo en la Cámara de Tercera Nominación, está integrado por los jueces Patricia Olmi, Jorge Palacios y Marcelo Soria. El Ministerio Público Fiscal es representado por el fiscal Miguel Mauvecín, quien está acompañado por la abogada de la querella Silvia Barrientos. Ayer se conoció que el imputado sumó un nuevo representante legal, el abogado Marcos Gandini, que junto al doctor Orlando del Señor Barrientos, tienen a cargo la defensa de Gutiérrez.

Finalizada la audiencia de hoy, el abogado defensor Barrientos, en declaraciones a este medio expresó: "Noté muy armado lo del psicólogo (Birgi), desconociendo muchos elementos. No supo fundamentar una pregunta por parte de la defensa."

Vía Zoom

Juan de Dios estuvo siguiendo la audiencia a través de la plataforma Zoom. Este método se realizaría hasta conocer el resultado del testeo PCR del imputado, quien ayer fue trasladado de la Cámara Penal N° 3 en una ambulancia del SAME hasta el domicilio donde se encuentra alojado, luego que desde el COE le confirmaran que había sido contacto estrecho de un caso positivo.

En la jornada de ayer, voceros ligados a la causa manifestaron a La Unión, que el contagio estrecho del cura fue su exrepresentante, el abogado Martínez Azar, quien había dado positivo y con quien había tenido contacto días previos.

Con respecto al resultado del testeo de Gutiérrez, Orlando Barrientos indicó que "hasta el momento no hay novedades, pero creo que esta tarde lo sabremos".

Cuarto intermedio

La audiencia continuará mañana a las 8.30 con la última ronda de testigos. Se prevé que den sus testimonios tres psicólogos, y un compañero de la escuela de la víctima. Luego se pasará a la etapa de alegatos y veredicto.

El hecho por el que será juzgado Gutiérrez, comenzó a ser investigado en 2015, cuando la madre de la víctima de 16 años, presentó una denuncia penal por abuso en la Fiscalía de Belén.

Según consta en la denuncia presentada por la madre, "Gutiérrez dirigía un movimiento juvenil cristiano, al cual su hija ingresó en 2014 y luego de un tiempo el sacerdote habría manipulado a la adolescente para entablar una relación de índole sexual con él y no le permitía hablar con nadie, ni confesarse para no ser descubierto".

Juan de Dios es acusado de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser ministro de un culto religioso".