Concluyó la ronda de testigos y hoy se escucharán los alegatos de las partes

El juicio oral y público en contra de Naim Vera ingresó a su recta final. Ayer, con la declaración de cuatro testigos, concluyó la ronda de los testimonios y hoy serán los alegatos de partes. En caso de que así el tiempo lo permita y los jueces del tribunal lo consideren oportuno, se podría habilitar hora y dar a conocer el veredicto de sentencia.

Si bien los testigos eran ofrecidos por la defensa del imputado y debían comparecer seis, solo concurrieron cuatro de los cuales tres echaron por tierra dos puntos sostenidos por la fiscalía en la causa, siendo estos la supuesta personalidad “psicópata” de Naim y el pago de un “sicario” para que le hiciera daño a Brenda y perdiera el embarazo con el que hostigaba al imputado y el que resultó ser falso.



Testigos

Abierta la audiencia, el presidente del tribunal, Dr. Fernando Esteban, le tomó juramento de ley a los cuatro testigos, reponiendo luego uno a uno ante el estrado.

Los testigos que más tiempo permanecieron en la sala, en razón de las preguntas de las partes, fueron la psicóloga y el psiquiatra. (Ver aparte)

Luego, declaró un amigo de Brenda, quien no aportó datos relevantes y, finalmente, depuso la testigo Marta Chayle, madre de Iván Gómez, el supuesto “sicario”.

La mujer dijo que se enteró del hecho por la prensa, que su hijo no conoce ni a Naim ni a Manzur, quien fue el testigo que lo nombró en el debate, y que sí observó vehículos y personas que no eran del barrios meses posteriores al hecho.

“Una vecina me dijo que tuviera cuidado porque andaba gente de la Brigada de Investigaciones “apretando” a los vecinos para que involucren a mi hijo en el caso”, expresó. Agregando a pregunta de unas de las partes, que “a cambio, le ofrecían limpiarle los antecedentes'. Ante estos dichos, el fiscal solicitó que se remita la directiva a la División Antecedentes de la Policía y se solicite la planilla a aquellos de José Luis Agüero, vecino de la testigo. Pedido que el tribunal denegó por no hacer al juicio lo que se juzga.

Asimismo, negó categóricamente ante los jueces que su hijo haya sido contratado por Vera como sicario, tal como lo declaró Manzur Soria en la segunda audiencia del debate.

Concluida la ronda de los testigos, la autopsia pasó a un cuarto intermedio para hoy, con la ronda de alegatos.



Declaró la víctima

Tal como lo adelantó en su edición de ayer este diario, Cintia Aragón, la joven testigo que declaró el jueves de la semana pasada en la segunda audiencia del juicio oral y público en contra de Naim Vera, por el homicidio y femicidio de Brenda Micaela Gordillo, dio su versión a la Justicia del ataque que sufrió por parte de dos motochorros aquel día, cuando regresaba a su casa al mando de una motocicleta. Para evitar el robo, la joven perdió el control de la moto e impactó contra un árbol en la Cruz Negra, sufriendo entre otras lesiones una fractura en la cadera, lesión por la que fue intervenida quirúrgicamente y por la que permanece internada en el hospital.

Según pudo saber este diario de voceros judiciales de la causa, la joven dio su versión del hecho ocurrido y logró, según especificaron, esclarecer algunos “puntos oscuros” que había en relación al hecho.

Asimismo, indicaron que con el relato de la joven, que recién pudo ser tomado por los investigadores en la jornada del martes por recomendación de los facultativos médicos que la asisten, habría quedado descartada la posibilidad de que el hecho se tratara de un atentado, tal como lo denunciaron públicamente los familiares de Brenda.

Lamentablemente, la joven Cintia Aragon fue víctima de los motochorros, quienes intentaron despojarla de sus pertenencias.

En cuanto a la investigación del hecho se informo desde la policía el personal comisionado de la Divsiion Investigaciones habría logrado secuestrar algunos elementos que podrían estar relacionados con la causa y los posibles autores del ilícito.