Condena ejemplar: tres años y tres meses de cárcel a un ex por violar la perimetrales

Por primera vez la justicia provincial condenó con prisión efectiva a un hombre acusado de no cumplir con las medidas restrictivas de acercamiento y contacto con su ex pareja quien lo había denunciado por hechos de violencia psicológica y amenazas en contexto de género. El fallo fue dictado por el juez Marcelo Forner quien en coincidencia a lo peticionado por el ministerio público fiscal a cargo del dr Alejandro Dalla Lasta declaró culpable a Walter Lazarte y lo condenó a la pena de tres años y tres meses de prisión efectiva. Ordenando además su permanencia en la sala hasta tanto arribe el personal del servicio penitenciario y traslade al ahora condenado al penal para cumplir la pena impuesta. En su resolución el juez refirió que la medida de inmediata detención y traslado al penal ante la peligrosidad manifiesta de Lazarte.

Alegatos

El fiscal Alejandro Dalla fue el primero en alegar quien inició su exposición manifestando que mantendría las acusaciones en contra de Lazarte. En apretadas síntesis el fiscal contó y detallo cada una de las amenazas que sufrió la víctima quien dijo en la sala que se sentía atemorizada por su ex quien el 12 de marzo pasado fue detenido por la policía por amenazarla nuevamente. "Es clara la violencia de género que sufre y padece la víctima que la llevó hasta a modificar su aspecto físico. Si bien no hay lesiones la violencia psicológica está más que demostrada". En uno de los hechos, refirió el imputado le escribió entre las 9 de la mañana y las 23:50 una infinidad de mensajes amenazándola y cosificándola "ojalá te vea con alguien así te mato" fueron uno de los tantos mensajes que Lazarte envío a la víctima reflejando según las conclusiones del fiscal "un claro patrón de violencia" . Asimismo el fiscal se refirió a la desobediencia judicial señalando, palabras más palabras menos, que el imputado se burló de la justicia desoyendo no solo lo impuesto por la justicia penal sino también por la justicia de familia quienes en cinco oportunidades le impusieron perimetrales de acercamiento y contacto con su expareja. Además el fiscal se refirió a la peligrosidad que representa Lazarte para la víctima principalmente, como para la sociedad y para el mismo. Por todo lo expuesto dijo el Dalla Lasta solicito la pena de tres años y tres meses de prisión efectiva para el imputado y secumplimente la misma de manera inmediata. Es decir que si el juez resuelve condenarlo sea trasladado al penal de Miraflores desde el recinto. "Es una persona violenta y por ello que nos puede hacer pensar que al salir de acá no cometerá un hecho más grave de los que estamos juzgando. Un femicidio" concluyó el fiscal. Luego fue el turno de la defensora oficial Mariana Vera quien pidió la absolución en cinco hechos , entre ellos los de desobediencia judicial ya que a su entender no quedaron debidamente acreditado en la causa y si que lo declare culpable del delito de amenazas pero que se le imponga una pena de un año de prisión en suspenso ya que Lazarte no cuenta con antecedentes computables" expuso. Seguidamente el juez le dio la palabra a Lazarte quien al igual que en el inicio del juicio guardo silencio.