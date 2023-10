Condenan a Pastoriza a 4 años de prisión por abusar de dos adolescentes

En la mañana de ayer en ámbitos de la Cámara Penal N° 1 inició y finalizó el juicio en contra de José Omar Pastoriza. El sujeto llegó imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado -primer hecho- y abuso sexual por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima continuado -segundo hecho-, todo en concurso real en calidad de autor. Estos hechos ocurrieron en perjuicio de dos adolescentes de entre 13 y 17 años de edad entre los años 2018 y 2021.

Trasladado desde el penal de Miraflores, Pastoriza llegó al edificio de la Cámara cerca de las 09.00 de la mañana en donde lo esperaban su hermana y su novia.

Minutos después, el tribunal integrado por los jueces Fernando Esteban, Mauricio Navarro Foressi y Fabricio Gershani Quesada se constituyeron en el recinto y abrieron la audiencia con la presencia en la sala del fiscal de Cámara Dr. Alejandro Dalla Lasta, el imputado y su abogado defensor Dr. Orlando del Señor Barrientos.

Luego de que le intimaron los hechos al imputado, es decir, que le leyeron el relato de los decretos de determinación de los hechos, Pastoriza pidió declarar.

A líneas generales, en razón de que el debate se desarrolló a puertas cerradas por ser de instancia privada los delitos ventilados, el ahora condenado aseveró haber tenido sexo con los adolescentes, pero dijo que fueron consentidos.

Seguidamente, el presidente del tribunal pasó a la ronda de lso alegatos abriendo la misma el fiscal Dalla Lasta, quien entendió que no había quedado acreditada la existencia de la amenaza que agravaba al hecho nominado primero por lo que cambió la carátula, calificado a ambos hechos como “Abuso sexual por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la victima”. En razón de ello, pidió la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y sin ningún tipo de beneficio carcelario. Luego alegó la defensa y finalmente el tribunal dictó el veredicto pasada media mañana. Por unanimidad, los jueces declararon culpable a José Omar Pastoriza de los delitos de “Abuso sexual por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima” y lo condenaron a cuatro años de prisión, por lo que concluida la audiencia fue nuevamente trasladado por el personal del penal a Miraflores.

Consentimiento

Finalizado el juicio, LA UNIÓN entrevistó al fiscal de la Cámara Dr. Alejandro Dalla Lasta quien explicó el cambio de la calificación y la pena peticionada.

“ Luego de hacerle conocer los hechos que le eran imputados a Pastoriza “abuso sexual con acceso carnal -hecho nominado primero- y el segundo hecho sería lo que era el viejo “Estupro” es decir, Abuso sexual con el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima que era menor de edad, se le concedió la palabra y reconoció los hechos, solamente que hizo una salvedad con relación a que con relación al hecho nominado primero en ningún momento amenazó a la víctima para poder consumar el abuso sexual”, expresó Dalla Lasta.

En cuanto a la amenaza que según la investigación penal preparatoria habría sufrido una de las víctimas de parte del imputado quien le habría dicho “no le digas a nadie sino vas a tener problemas” no quedó establecida con la certeza necesaria en esta etapa del proceso por lo que se modificó la calificación del primer hecho, que llegaba agravado por esta circunstancia.

“Esta circunstancia -la supuesta amenaza- fue merituada por el ministerio público toda vez que entendió en este caso que no se acreditaba fehacientemente la amenaza por la cual venía agravado el hecho. (…) La amenaza consistía en que “no tenía que decir nada sino podía tener problemas” pero no obstante eso -la víctima- siguió yendo varias veces al domicilio del acusado. En ese mismo marco, en la causa declararon varias personas cercanas a la víctima donde manifestaron claramente que en ningún momento él, la víctima les dijo que estaba violentado, que estaba amenazado coaccionado o demás circunstancias (…) la amenaza debe causar tal efecto en la persona que de alguna forma límite la libertad en este caso sexual, lo que no ha quedado debidamente acreditado. Por eso este ministerio público fiscal modificó la calificación legal entendiendo que eran dos hechos de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, esto es el viejo estupro, por lo que solicitó la pena de cuatro años que fue finalmente la dictada por el tribunal”, agregó.

En cuanto a la calificación legal, la misma está tipificada en el artículo 120 C.P. que reza "será reprimido con prisión o reclusión de tres a seis años el que realizare algunas de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor de dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado. La pena será de prisión o reclusión de seis a diez años si mediare alguna de las circunstancias previstas en los incisos a), b), c), e) o f) del cuarto párrafo del artículo 119 (Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 25.087 B.O. 14/5/1999."

Los hechos

De la investigación penal preparatoria, que se originó con la denuncia de la madre de uno de los dos adolescentes quien encontró mensajes entre su hijo y el ahora condenado José Omar Pastoriza, surge que los adolescentes eran de condiciones económicas bajas y al momento de los hechos padecían graves problemas con las adicciones.

Esta situación habría sido el detonante de los encuentros entre víctimas y victimario. Pastoriza los contactaba a través de una red social y acordaba con ellos buscarlos en horario de la noche en la plaza del barrio Mil Viviendas. Luego, los llevaba a su casa, en su automóvil al barrio 250 Viviendas, donde les daba de comer hamburguesas y luego jugaban al fútbol en Playstation. Acto seguido, Pastoriza mantenía relaciones con los adolescentes - les practicaba sexo oral- a quienes luego les daba dinero entre 300 y 1000 mil pesos, llevándolos nuevamente en su auto a la plaza donde los había recogido.

De los testimonios recabados en la causa como así también de las propias victimas y de allegados directos a ellos, Pastoriza era supuestamente conocido en varios barrios periféricos entre los adolescentes como la persona que “les pagaba” para tener sexo. Por lo que cuando necesitaban dinero para consumir le escribían para encontrarse.