Condenaron a 10 años de prisión a un joven por grave abuso sexual cometido de adolescente

En horario vespertino, dio continuidad ayer el juicio oral en el que un joven, hoy de 19 años, pero que, en el año 2018, cuando abusó de una niña de siete años, tenía 16, en el tribunal de al Cámara Criminal Penal Juvenil, donde los jueces Rodrigo Morabito, Fabricio Gershani Quesada y Mauricio Navarro Foressi, luego de escuchar los alegatos de las partes y la última palabra del imputado, dictaron el veredicto de sentencia.



La audiencia inició a las 17:30, y se extendió hasta pasadas las 20:30 horas. El primero en exponer sus conclusiones fue el fiscal penal juvenil, Dr. Guillermo Narváez, quien mantuvo la acusación en contra del imputado, abuso sexual con acceso carnal -dos hechos-, centrando sus conclusiones en el daño causado en la pequeña víctima y resaltando la veracidad del testimonio de la niña en la cámara Gesell.



Al momento de peticionar la pena, Narváez solicitó que se declare culpable al joven y se lo condene a la pena de 13 años de prisión, como así también que sea detenido inmediatamente. Hay que recordar que el ahora condenado había llegado en libertad al debate.

En el inicio del proceso, al momento de brindar su declaración, el joven declaró y, si bien reconoció haber “tocado” a la niña, negó la gravedad del hecho tal como lo acusa la fiscalía.

Luego, fue el turno del querellante particular, a cargo del Dr. Hernán Zalazar, quien acompañó a la madre de la niña en el recinto y, tras escuchar los alegatos del fiscal, se adhirió a todos sus dichos, al igual que a la pena solicitada. Finalmente, se escuchó a la defensa del joven a cargo del Dr. Miguel Ángel Dabhar, quien se explayó por más de una hora y media atacando duramente lo pedido por el fiscal. Asimismo, dijo que no era “un imbécil para pedir la inocencia de su asistido, pero que sí buscaba una condena justa”, agregando que “la calificación es errónea, el delito debe ser el de abuso sexual gravemente ultrajante y no el de abuso sexual con acceso carnal”.

En un momento de sus alegatos, el letrado fue advertido por el tribunal para que cuidara sus formas al referirse a las otras partes del debate. En otro pasaje de sus alegatos, solicitó al tribunal que se remitan las actuaciones efectuadas en el debate el que declaró la médica Claudia Tomassi, quien asistió y constató las lesiones en la niña al entender que habría incurrido en “falso testimonio”, al aseverar un tipo de carácter grave sobre una más leve “complicando” la acusación de su asistido.

Finalmente, al pedir la pena, refirió a aquel que, como era menor de edad al momento del hecho, debía tomarse en cuenta la tentativa de la escala penal y, por ende, debía ser condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso.



Sentencia

Antes de retirarse a deliberar, el joven expresó su última palabra a los jueces, en la cual volvió a pedir perdón a la familia de la niña y a su familia y a Dios. Sin embargo, ni al momento de la declaración en el inicio del juicio, como ayer, en su finalización, el ahora condenado se dirigió a la niña, con quien tiene un vínculo familiar, por el daño que le causó el abuso sexual al que fue sometida, según entendieron luego los magistrados.



Tras varios minutos de deliberación, el tribunal volvió a constituirse en el recinto y se dio a conocer el veredicto. Por unanimidad, los jueces Rodrigo Morabito, Mauricio Navarro Foressi y Fabricio Gershani Quesada resolvieron declarar culpable al joven de los delitos de abuso sexual con acceso carnal un hecho y abuso sexual con acceso carnal continuado dos hechos e imponerle una pena de diez años de prisión. Además, ordenó remitir las actuaciones pertinentes a la fiscalía, atento a lo solicitado por la defensa del ahora condenado.

Finalmente, dispusieron que el joven sea inmediatamente detenido y trasladado a la División Investigaciones hasta tanto en el día de hoy, el personal del Servicio Penitenciario arbitre los medios para la colocación del dispositivo de vigilancia satelital (tobillera electrónica) y cumpla la condena en su domicilio, hasta tanto el fallo quede firme.

Concluida la audiencia, el condenado que había llevado en libertad fue detenido y trasladado a la División Investigaciones.



Brevemente, el hecho por el que el joven ocupa hoy de adulto el banquillo habría ocurrido en el año 2018, cuando tenía 16 años. Ambos compartían junto a otros familiares una reunión cuando, en un momento determinado, encontrándose a solas la niña con el imputado, este la habría abusado sexualmente.



La madre de la pequeña advirtió tras la reunión comportamientos distintos en la criatura por lo que le preguntó y, tras insistirle, su hija le contó que había sido víctima de abuso por el familiar, hoy sentando en el banquillo ante la Justicia Penal Juvenil.