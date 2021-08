Condenaron a 14 años de prisión al médico Villalobo por cuatro hechos de abuso sexual

El juicio oral en contra del médico Luis Alberto Villalobo, que desde la semana pasada se viene ventilando en la Cámara Penal Nº 2, terminó ayer con el dictado de sentencia para el imputado. El tribunal integrado por los jueces Luis Guillamondegui, Rodrigo Morabito y Elena Berrondo lo declaró culpable de los delitos de abuso sexual simple -dos hechos- y abuso sexual gravemente ultrajante -dos hechos-, condenándolo a la pena de 14 años de prisión e inhabilitación perpetua. Cabe señalar que, Villalobo llegó detenido al debate por lo que continuará en dicha situación procesal en el Servicio Penitenciario de Miraflores.



Dando continuidad ayer con el juicio al médico ecógrafo imputado por siete hechos de abuso sexual contra cuatro mujeres, a quienes atendió como pacientes entre los años 2017 y 2019, en la audiencia se escuchó los alegatos de las partes, la última palabra del imputado y, finalmente, tras un breve cuarto intermedio, el veredicto de sentencia.

La audiencia abrió poco después de las 9.00 de la mañana y el presidente del tribunal dio inicio a la ronda de los alegatos.

El primero en exponer las conclusiones fue el representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Gustavo Bergesio, quien adelantó el cambio de caratula en cuanto a las imputaciones que enfrentaba el profesional de la salud.

Como el juicio fue a puertas cerradas, voceros judiciales señalaron que Bergesio puntualizó la declaración de las víctimas, las cuales fueron escuchadas por las partes en la sala, en el inicio del plenario, las que, a su entender, no dejaron dudas de que el hecho había existido y que fue el imputado su autor, pero no tal como llegaba la acusación de la Fiscalía de Instrucción N° 8.

Antes de finalizar su alegato, el fiscal Bergesio manifestó que Villalobo era responsable de los delitos de abuso sexual simple -dos hechos- y abuso sexual gravemente ultrajante -dos hechos- por los que debería ser condenado por los jueces del tribunal a la pena de 14 años de prisión.



La querella

Luego, alegó la represente de las víctimas en su rol de querellante particular, Dra. Silvia Barrientos, quien, en sus alegatos, entendió que una pena justa sería para Villalobo de 18 años de cárcel.

Finalmente, el tribunal escuchó a la defensa del médico imputado, representada por los abogados Fernando Contreras y el Dr. Brito, de la provincia de Tucumán, quienes pidieron la absolución.



Sentencia

Finalizada la ronda de alegatos, el tribunal le dio la última palabra al imputado, quien en la audiencia del día lunes declaró y negó los hechos y, ejerciendo su derecho, volvió a insistir con su inocencia. Luego, los jueces se retiraron a deliberar el veredicto, que develaron cerca de las 14.00 hs, reanudándose la audiencia.

Por secretaría, se dio a conocer el fallo emitido por unanimidad, en el cual los jueces Guillamondegui, Morabito y Berrondo declaraban culpable al médico Luis Alberto Villalobo de cuatro hechos de abuso sexual -no de siete, como había llegado al debate- imponiéndole la pena de 14 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.