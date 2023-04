Condenaron a 7 años al cuartetero Cristian Coronel por 18 hechos de violencia de género

Cerca del mediodía de ayer, el juez Fernando Esteban, quien llevo adelante el juicio de manera unipersonal en contra del cantante cuartetero Cristian Coronel, dicto sentencia y condeno al imputado a la pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo. Como el ahora condenado llego privado de la libertad, conocido el fallo, Coronel fue nuevamente trasladado por el personal del Penal a la cárcel de Miraflores.

La última audiencia, inició minutos después de las 9.00 de la mañana con la ronda de alegatos de las partes. La fiscal Daniela Barrionuevo, fue la primera en exponer sus conclusiones finales.

A líneas generales la fiscal se refirió al perfil violento de Coronel que estuvo presente durante todos los años de relación con la su expareja, a quien en más de una oportunidad la agredió físicamente, le destruyo sus pertenencias, principalmente el teléfono celular y la amenazo, en una ocasión con un arma de fuego, porque se enteraba que ella tenía redes sociales.

La fiscal hizo también hincapié en como Coronel hostigaba a su expareja a través de sus hijos a quien le preguntaba cómo se vestía ella si salía y con quien, entre otros aspectos que dejaban en claro, o al menos así lo entendió la fiscalía, que Coronel consideraba a su expareja un objeto. Por otra parte, se refirió a las pericias psicológica y psiquiátrica la que determinaron que Cristian Coronel tenía un perfil manipulador.

También hizo mención a que no respeto la ley y nunca le intereso cumplir con las restricciones que se le impusieron. Finalmente, al momento de peticionar la pena, Barrionuevo expreso que es un peligro ta latente para la victima que Coronel quede en libertad ya que tuvo múltiples oportunidades de cambiar y no lo hizo. En base a todo ello, expreso la fiscal, solicito la pena de ocho años de prision por los 18 hechos de violencia en contexto de género en los que quedo demostrado su autoría.

A renglón siguiente, alego el abogado defensor Juan Pablo Morales quien considero exagerado el monto de la pena solicitado por el ministerio publico fiscal y sostuvo que ambas partes no actuaron como debían. “es una relacion tóxica” explico.

También se refirió a que la víctima en el debate no fue interrogante correctamente ya que no se le pregunto por cada hecho, sino que se le consulto de manera general. “Abrazo la violencia de género, pero cuando se da realmente, por eso me pregunto que hacía señor Juez la víctima en la sala escuchando declarar a mi asistido si ella le tiene miedo, no entiendo” agregó.

Asimismo, al momento de solicitar la pena pidió dos años de prisión para su asistido.

Sentencia

Luego de escuchar los alegatos, el juez le dio la última palabra al imputado quien volvió a pedir estar con sus hijos. Finalmente, cerca del mediodía la audiencia se reanudó y el juez dio a conocer el veredicto de sentencia.

En primer término, el juez resolvió absolver de tres hechos de amenazas y desobediencia judicial a Coronel y declararlo culpable de los otros 18 hechos condenándolo por ende a la pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo.