Condenaron a dos ladrones a cuatro y dos años de prisión

Durante este martes, en la sala de audiencias de la cámara penal N°1 se llevaron adelante dos juicios orales en contra de jóvenes por delitos contra la propiedad.

El primero de ellos inició pasadas las 9.00 y tuvo en el banquillo a Sergio Daniel "Vigilo" Soto, que debía responder por múltiples causas por daños, amenazas y robo.

El fiscal Alejandro Dalla Lasta sostuvo la acusación por los hechos más graves, no así por las amenazas y solicitó la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo.

Asimismo, Dalla Lasta le pidió al juez Mauricio Navarro Foressi que le unifique la condena con una pena anterior en suspenso y se le condene finalmente a la pena de cuatro años de prisión efectiva.

Luego alegó el abogado defensor, el Dr. Víctor García. Seguidamente y previo a escuchar la última palabra de Soto, el juez dictó la sentencia y haciendo lugar al pedido de la fiscalía, le impuso una pena única de cuatro años de prisión efectiva por lo que se convocó al personal del penal para su traslado al servicio penitenciario de Miraflores.

A un arrebatador

El otro debate se desarrolló también en la Cámara Penal N°1 y la pena fue de dos años, pero de cumplimiento en suspenso.

El imputado fue Facundo Infante, acusado de dos robos simples bajo la modalidad de arrebato.

Los hechos ocurrieron en junio del 2022, robándole a una joven a quien lesionó. En el forcejeo para despojarle del teléfono, Infante perdió la billetera que fue "levantada" por la víctima y en cuyo interior estaba su dni. El otro ilícito fue a un hombre de apellido Herrera, al que sorprendió desde atrás y le "sacó" el celular del bolsillo, dándose luego a la fuga. En esta oportunidad la policía logró recuperar el artefacto y devolverlo a la víctima.

Luego de ser intimado de los hechos relatados, Infante decidió declarar; básicamente reconoció los hechos y se declaró culpable pidiendo disculpas a las víctimas.

Seguidamente las partes acordaron desistir de los testigos y se pasó a los alegatos. El fiscal Alejandro Dalla Lasta mantuvo la acusación y valoró a favor del imputado el haber reconocido los hechos y el pedido de disculpa a las víctimas. Sin embargo, hizo referencia a las lesiones leves causadas a la primera víctima.

También a favor para la mensuración de la pena, dijo que el acusado siempre estuvo a derecho y no cuenta con antecedentes ni condenas previas, por lo que pidió dos años de prisión de cumplimiento en suspenso.

Además le pidió al magistrado fijar pautas de conductas tales como no acercarse a las víctimas, entre otras.

Finalmente alegó el abogado García, quien no coincidió con la pena de la fiscalía y entendió que debía ser condenado a un año de prisión condicional.

Tras un breve cuarto intermedio el juez Navarro foressi dictó condena y declaró culpable a Facundo Infante imponiendo la pena de dos años de prisión en suspenso.