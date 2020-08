Condenaron a un hombre por lesiones y amenazas

En la jornada de ayer, inició y finalizó un debate oral y público por el que estuvo en el banquillo de los acusados Javier Nicolas Sain, quien recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento en suspenso. El fiscal, Víctor Figueroa, había solicitado tres años en su alegato.

“Si lo denunciaba, me dijo que iba a matar uno por uno a mis hijos”, contó ayer en el recinto la víctima A. S. (45). La mujer, quien junto a su hija fueron las únicas testigos convocadas para la causa, declaró luego que el imputado, actualmente su expareja, se abstuviera de dar su versión sobre la acusación. Tras el silencio del imputado, en la sala se escuchó a las testigos. La víctima, en su testimonio, recordó que en el día del hecho, ella estaba en la casa de Sain- por aquel tiempo eran pareja- y, en horas de la noche, cuando se estaba por ir a dormir, este se le acercó y, previo a una discusión por celos, empezó a agredirla, provocándole lesiones. “Me celaba con sus amigos. Ese día él estaba alcoholizado y drogado. Me empezó a pegar cachetadas y con un cuchillo me cortó en el abdomen y parte del brazo. Estuve internada unos días. Me dijo que si lo denunciaba, iba a matar uno por uno a mis hijos”, relató.

Ante las preguntas de las partes, la víctima mencionó que luego de ese día, no volvió a tener una relación con el acusado y que el único contacto que tenía era a través de mensajes donde él le pedía perdón. “Hasta el día de hoy, me sigue escribiendo para preguntarme cómo estoy”.

Luego, fue el turno de la hija de la víctima, quien manifestó que, luego de lo ocurrido, su madre le mintió que los golpes que tenía eran producto de un asalto. “Me decía que la habían asaltado, pero yo suponía que él (Sain) la había golpeado porque, anteriormente, ya fue violento con mi mamá”.

Luego de finalizar con la ronda de testimonios, se escuchó los alegatos de las partes. El Ministerio Público Fiscal mantuvo la acusación contra el imputado y solicitó una pena de 3 años de prisión en suspenso. Por su parte, la defensa del imputado aceptó lo planteado por el fiscal y señaló que su defendido no recordaba los hechos porque estaba bajo los efectos del alcohol, y que todo fue producido de forma inconsciente.

Luego de escuchar a las partes, el juez resolvió sentenciar a dos años y diez meses de prisión en suspenso a Sain.