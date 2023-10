Condenaron a un joven músico por el abuso sexual de su prima menor de edad

Actualmente el ahora condenado tiene 23 años. Según la citación a juicio, cuando tenía 16 abusó sexualmente de su prima menor de edad, cuando vino a vacacionar a la casa de un familiar en común. El joven, antes de conocer la sentencia, en su última palabra le dijo al juez que no supo hasta que cumplió la mayoría de edad, que lo que había hecho -en referencia al abuso- estaba mal: “no tuve educación sexual”, sostuvo.

Pasadas las 9.00 de la mañana el juez Penal Juvenil Fabricio Gershani Quesada abrió la segunda y última audiencia del debate que se desarrolló a puertas cerradas y tuvo en el banquillo a un joven, hoy mayor de edad, quien cuando tenía 16, según la citación a juicio, abusó sexualmente de una prima menor de edad.

Durante la audiencia, se escuchó los alegatos de las partes. El fiscal del fuero especial, Dr. Guillermo Narváez abrió la ronda de las conclusiones finales manteniendo la imputación en contra del acusado, es decir, abuso sexual con acceso carnal, solicitando la pena de seis años de prisión. Luego se escuchó al abogado Sebastián Ibañez que representó a la víctima en el plenario, conformando junto al Dr. Bruno Jerez la querella, que básicamente se adhirieron a lo peticionado por la fiscalía.

Finalmente, el abogado Claudio Contreras dio sus alegatos. El letrado, que representa al imputado, solicitó la absolución por el beneficio de la duda ya que para ellos, el abuso sexual que fue reconocido por el joven músico en su ultima palaba, habría ocurrido cuando el joven tenía 14 años y no 16.



Última palabra

Tras escuchar las posturas de las partes que pidieron condena, el imputado expresó su última palabra. Al igual que su abogado, dijo que reconocía el hecho, pero que cuando ocurrió tenía 14 años y no 16. Además, aseguró que no supo que aquello que le había hecho a su prima estaba mal, sino hasta que fue mayor de edad, señalando que él no tuvo en la escuela educación sexual por lo cuál, no sabía que estaba mal lo que hacía. También, le pidió perdón a su prima, la víctima, aclarando que no se acercó a ella ni a su familia para pedir perdón por lo que había pasado, no porque no lo sintiera sino porque cuando fue indagado tras ser detenido En el año 2019 le advirtieron desde la justicia que no podía tener ningún tipo de contacto con la víctima ni con su familia, sino se le revocaría el beneficio de la libertad e iría preso.

Por esta razón, fue que durante estos años no buscó a su prima para pedir perdón por lo que le hizo cuando era adolescente.

En ese sentido, comentaron los voceros judiciales, ya que por tratarse el delito ventilado de índole sexual, la prensa no tuvo acceso a la sala, en el inicio del juicio el día martes, la víctima quien declaró a través de videoconferencia contó que no supo que fue abusada por su primo sino hasta que un tiempo después de ocurrido el abuso, tuvo una clase de educación sexual en la escuela.

Sentencia

Finalmente, pasadas las 13.00 horas el juez reanudo la audiencia y dio a conocer el veredicto, mediante el cual declaro culpable al joven musico de abuso sexual condenándolo a la pena de 4 años y seis meses de prisión.