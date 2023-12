Condenaron a un padre y a un empleado por el abuso sexual de dos jóvenes en FME y Paclín

A pesar de las medidas de fuerza que llevan adelante los empleados del poder Judicial de la provincia, durante la mañana de ayer, en la Cámara Penal N° 2 inició un debate por abuso sexual, y en la Cámara Penal N° 3 dio continuidad otro juicio por un delito similar. Ambos plenarios concluyeron ayer con el dictado de condena para los imputados.

A las 9.00 de la mañana dio inició uno de los debates en la Cámara Penal N° 2.

Abierta la audiencia, el presidente del tribunal le hizo conocer al imputado -de quien se reservan los datos personales por tratarse del padre biológico de la víctima- el hecho por el que estaba sentado en el banquillo de los acusados. Seguidamente se le consultó si iba a prestar declaración a lo que accedió y dio su versión sobre el hecho.

Como se trata de un delito de instancia privada, el juicio se desarrolló a puertas cerradas. Voceros judiciales informaron que básicamente el hombre reconoció haber “tocado” en sus partes íntimas a su hija, quien era menor de edad al momento del hecho y pidió perdón a ella y a la familia.

Ante la confesión lisa y llana del imputado, su abogado, el Defensor oficial Daniel Carrizo y el fiscal Augusto Barros solicitaron al tribunal desistir de los testigos quienes aguardaban en la antesala del recinto y pasar directamente a los alegatos. El Ministerio Público Fiscal sostuvo la imputación de abuso sexual sin acceso carnal agravado en contra de una menor de 18 años, por la convivencia y por haber sido cometido por un asendiente -padre- y pidió sea declarado culpable y se lo condene a la pena de 3 años de prisión en suspenso. Luego fue el turno del Defensor Dr. Castillo quien coincidió con lo peticionado por la fiscalía y se expresó en igual línea.

Seguidamente, el tribunal se retiró de la sala a deliberar. Al regresar al cabo de unos minutos y reanudarse la audiencia, el tribunal declaró al padre culpable de los delitos por los que llegó a debate y lo condenó a la pena de tres años de prisión en suspenso, tal como lo habían peticionado las partes en sus alegatos. Además de fijarse una serie de medidas restrictivas que deberá cumplir, principalmente, el no mantener ningún tipo de contacto con la víctima ni su familia. Concluida la lectura de la sentencia, el sujeto se retiró por sus propios medios del edificio judicial, esto en razón de que si bien fue declarado culpable no irá a la cárcel.

El hecho

El año pasado, el ahora condenado ingresó a la habitación de su hija, en el domicilio donde ambos convivían y la tocó en sus partes íntimas.

La menor le contó lo ocurrido a un familiar quien inmediatamente realizó la denuncia. El hecho ocurrió en el departamento Fray mamerto Esquiú.

10 años de cárcel por abusar de una clienta

Un sujeto de apellido Cornejo, quien se desempeñaba como empleado en una estación de servicio del departamento Paclín fue ayer declarado culpable por el tribunal de la Cámara Penal N° 3 y condenado por unanimidad a la pena de diez años de prisión. Sin embargo, por ahora no irá a la cárcel hasta tanto quede firme la sentencia. Los fundamentos se conocerán el próximo 20 de diciembre.

Al reanudarse la audiencia del juicio que inició la semana pasada con la declaración del imputado quien dijo que las relaciones fueron consentidas y la víctima, quien le respondió al fiscal no recordar si dio o no dicho consentimiento, en la sala se escuchó a los dos últimos testigos y luego las partes expusieron los alegatos. El fiscal Miguel Mauvecin sostuvo la imputación de abuso sexual con acceso carnal y consideró que el hecho había quedado acreditado no solo con la declaración de la víctima de quien se había valido el sujeto su estado de intoxicación para someterla a sus bajos instintos sino también otras pruebas ventiladas en el proceso. Por todo ello pidió una condena de 13 años de prisión. Luego, se escuchó al Dr. Pedro Vélez quien sostuvo el beneficio de la duda para su asistido pidiendo la absolución.

Finalmente, previo a un breve cuarto intermedio a escuchar la última palabra del ahora condenado quien volvió a proclamarse inocente, los jueces Marcelo Soria, Patricia Olmi y Mauricio Navarro Foressi, declararon por unanimidad culpable a Cornejo y lo condenaron a 10 años de prisión. Asimismo el tribunal ordenó colocarle un dispositivo dual para su vigilancia monitoreada.

El hecho ocurrió en el departamento Paclín, cuando la joven luego de ingerir bebidas alcohólicas con unas amigas en el lugar donde trabajaba el ahora condenado le habría pedido que la lleve a su casa y en el camino habría sido víctima del abuso.