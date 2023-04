Condenaron a tres años de prisión a un violento confeso que cometió violencia de género

En la mañana de ayer, el tribunal de la Cámara Penal N°2 inició y finalizó un debate oral en contra de un sujeto, de 57 años, quien debía responder por un delito en contexto de género.

Minutos después de las 9:00 de la mañana, el presidente del tribunal, Dr. Ángel Lozada, abrió la audiencia y, luego de intimar el hecho de privación ilegítima de la libertad, calificada por cometerse con violencia y amenazas en calidad de autor, al imputado Julio Velardez le dio la palabra para ejercer su derecho a la defensa.

Asesorado por el abogado del fuero local, Dr. Orlando del Señor Barrientos, Velardez declaró por varios minutos. Básicamente, el imputado reconoció que el día 16 de diciembre del año 2021 obligó a su ex pareja a subir a su automóvil y con amenazas, colocándole un pañuelo en la boca y maniatándole las manos, la llevó hasta un pasaje del barrio 920 Viviendas, donde la amenazó por no querer retomar la relación.

Velardez pidió perdón y le dijo a los magistrados Silvio Martoccia, Luis Guillamondegui y Ángel Lozada, estar muy arrepentido de lo que hizo y pidió una nueva oportunidad para poder criar a sus hijos.

“Trabajo de changas y lo hago solo para poder brindarle a mis hijos todo lo que no pude tener yo. Quiero que puedan estudiar, así pueden formar sus familias y defenderse en la vida”, expresó Velardez, quien agregó: “Después de seis meses de no ver a mis hijos fui al Juzgado de Familia y la jueza me permitió verlos, primero los fines de semana y ahora los tengo conmigo la mitad de los días del mes”. Ante el reconocimiento liso y llano del acusado, el fiscal, en acuerdo con la defensa, desistió de los testigos y el presidente del tribunal abrió la ronda de alegatos. El fiscal Augusto Barros fue el primero en alegar. Manteniendo la acusación, Barros pidió tres años de prisión en suspenso para Velardez, considerando el arrepentimiento del imputado, como así también lo favorable de los informes socioambientales realizados al imputado. Además, pidió que Velardez fuera sometido a un tratamiento psicológico para erradicar la violencia en sus conductas. Luego fue el turno del abogado defensor, quien le pidió al tribunal considerar lo dicho por el imputado, quien se quebró ante los jueces.

Seguidamente, tras escuchar la última palabra del ahora condenado, los jueces se retiraron a deliberar el veredicto. A las 10:45 aproximadamente, la audiencia se reanudó y el tribunal condenó a Julio Verladez a la pena de 3 años de prisión en suspenso, retirándose luego por sus propios medios.