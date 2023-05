Condenaron a un violento a tres años de prisión en suspenso

En la sala de la Cámara Penal N°3 inició y finalizó hoy el debate oral que tenía en el banquillo de los acusados a Fabricio Aliones. El mencionado, padre de un niño de corta edad debía responder ante la justicia por cuatro hechos de lesiones leves, amenazas y desobediencia judicial, todos ellos en contexto de género y en perjuicio de su expareja y madre de su hijo.

Luego de que el presidente del tribunal, Marcelo Soria, le leyera los hechos de los que se le acusa, Aliones declaró y reconoció los hechos. Pidió perdón a la víctima, a la familia y a su familia. También le pidió al tribunal una nueva oportunidad para rehacer su vida.

Ante el reconocimiento liso y llano del imputado, quien cuenta con dispositivo dual y vive actualmente en la provincia de La Rioja, el fiscal Miguel Mauvecin y las demás partes desistieron de los testigos y pasaron a alegar. Mauvecin mantuvo la imputación y pidió 3 años de prisión, pero en suspenso, argumentado que el imputado no cuenta con antecedentes y que se fue a vivir a La Rioja, buscando alejarse de esa situación de violencia, además de valorar a favor del acusado su arrepentimiento y pedido de disculpas para la víctima, entendiendo que no había riesgo para la modalidad de la prisión solicitada. Luego fue el turno de la querella, que pidió tres años, pero de cumplimiento efectivo y finalmente la defensa. Pasadas las 12.30 horas, los jueces Marcelo Soria, Jorge Palacios y Patricia Olmis volvieron a constituirse en el recinto y dieron a conocer el veredicto, condenando a Aliones a 3 años de prisión en suspenso. Luego de conocerse el veredicto, la víctima, quien se encontraba en las afueras de la Cámara Penal junto a su familia, se mostró disconforme con el fallo dictado por los jueces y señaló que no confían en la Justicia. “Para ellos no hay peligrosidad, por eso le dan una condena en suspenso. Me sacó un diente, me puso un cuchillo en la garganta; esperan a que me mate”, expresó la joven víctima indignada.

Fotos y videos: Silvina Bravo