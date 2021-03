Condenas de entre catorce y tres años de prisión para los nueve integrantes de una banda narco

En el mediodía de ayer, el Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Enrique Lilljedahl, Juan Carlos Reynaga y José Camilo Uriburu, dictaron el veredicto de sentencia en la denominada causa Ponce, que tuvo en el banquillo de los acusados a Walter Alejandro Brizuela, Héctor Raúl Carrizo, Iván Aníbal Galindez, Carlos René Trejo, José Ramón del Valle Ponce, María Dora Fernández, Laura Elizabeth Juárez, Juan Marcelo Salazar, Franco Rocabado Ojeda.

El fallo se dio a conocer luego de que en el inicio de la última audiencia del debate, que contó más de 40 testigos y se visualizó en vivo por el canal de YouTube del Tribunal Oral Federal Criminal (TOF) como parte del protocolo por la pandemia por COVID-19, los magistrados escuchara la última palabra de siete de los nueve imputados; quienes a líneas generales dijeron que el personal de la División Drogas Peligrosas mintió y que la sustancia incautada a Héctor Carrizo, por ejemplo, era para su consumo personal. Así también, uno de los imputados de nacionalidad boliviana, que actuó de “camello” dijo que lo hizo para darle de comer a sus hijos. Todos los imputados que expresaron su última palabra le pidieron disculpas a sus respectivas familias.



Sentencia

Por secretaria, se informó que, de manera unánime, los magistrados resolvieron declarar culpable por los delitos de organización y financiación para la tenencia y transporte de estupefacientes para la comercialización a Walter Alejandro Brizuela a 14 años de prisión, Iván Aníbal Galíndez fue declarado reincidente por tercera vez y se lo condenó a la pena de 5 años más el pago de una multa de $18.500; a Carlos René Trejo 7 años, a José Ramón del Valle Ponce, seis años, a Laura Elizabeth Juárez, siete años, (quien continuará con la modalidad de prisión domiciliaria con pulsera electrónica), Juan Marcelo Salazar, seis años y a Franco Rocabado Ojeda, la misma pena. En tanto, que a María Dora Fernández y Héctor Raúl Carrizo se le impuso una pena de tres años de prisión en suspenso y deberán realizar trabajos comunitarios.

Asimismo, ordenó el tribunal que los ahora condenados Trejo, Galindez y Ponce sean inmediatamente detenidos y trasladados al penal de Miraflores para el cumplimiento de la pena fijada. Vale recordar, que los mencionados llegaron al debate en libertad.

Además, los magistrados no hicieron lugar a los pedidos de planteo de nulidad realizados por los abogados Roberto Mazzucco, Juan Pablo Morales y Luis Tula. Como tampoco a la aplicación de la pena mínima en el caso de Salazar y Ojeda, petición formulada en el alegato de su defensa.

Cabe señalar, que en las jornadas de los alegatos desarrolladas los días jueves 18 y lunes 24 de marzo, el ministerio público fiscal a cargo del Dr. Rafael Velhiz Ruiz había solicitado pena de prisión efectiva de entre los cuatro y quince años para los nueve imputados. En tanto, que los abogados defensores de estos pidieron la absolución por el beneficio de la duda.

En cuanto a la situación de Carlos Ponce, el abogado pidió que, en caso de que el tribunal lo declare culpable, sea como partícipe secundario y no primario, como la imputación original. En tanto, que el doctor Manuel Moreno, quien asistió a Dora Fernández y de los ciudadanos de nacionalidad boliviana Juan Manuel Salazar y Franco Rocabado Ojeda, pidió que en caso de no ser absuelta Fernández la pena que se imponga sea de cumplimiento domiciliario y que en los varones, el tribunal tenga en cuenta el estado de vulnerabilidad que los llevó a ser “camellos”, poniendo así en riesgo sus propias vidas.