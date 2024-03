Confesó un abuso y lo condenaron a dos años

Esta mañana en la Cámara Penal N°1 inició y finalizó un debate oral, donde un sujeto mayor de edad era juzgado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Pasadas las 9:00 de la mañana, los jueces del tribunal ingresaron a la sala y apenas inició la audiencia intimaron del hecho al imputado, quien, por tener un vínculo familiar con la víctima, no será identificado.

Asistido por el abogado Juan Pablo Morales, y luego de escuchar la acusación, el sujeto se sentó ante el tribunal y confesó el hecho, aún cuando habría dicho previamente que no accedió carnalmente a la víctima, tal como sostiene la imputación fiscal.

Seguidamente el fiscal Alejandro Dalla Lasta y el defensor del imputado, solicitaron a los jueces desistir de los testigos y se pasó a los alegatos.

El fiscal Dalla Lasta fue el primero en exponer, y según indicaron voceros Judiciales a La Unión, ya que por la naturaleza del delito la prensa no pudo acceder a la sala, el fiscal cambió la imputación al acusado de abuso sexual con acceso carnal a abuso sexual simple, citando el informe médico practicado en la víctima, que no daba cuenta de lesiones en las partes íntimas de la mujer compatibles con abuso sexual.

Esa prueba, junto con otras adicionales fueron valoradas por el fiscal, quién le pidió a los jueces que declaren culpable al sujeto por el delito de abuso sexual simple, y que se le imponga la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo.

Cuando llegó el turno del defensor, se allanó, por lo que el tribunal resolvió condenar al acusado a dos años de prisión efectiva, poniendo fin al debate.

El ahora condenado fue nuevamente llevado al penal donde continuará cumpliendo la condena.