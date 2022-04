Confesó los abusos, pidió perdón y fue condenado a 12 años de cárcel

Durante la mañana de hoy, en la Cámara penal N° 1 inició y finalizó un debate oral en contra de un sujeto de 30 años de edad quien estaba imputado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, exhibiciones obscenas agravadas y abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de las víctimas, resultando víctimas dos niñas.

Abierta la audiencia, pasadas las 9.00 de la mañana el presidente del tribunal, Dr. Mauricio Navarro Foressi, luego de la lectura de la citación a juicio, le pregunto al imputado -quien no será identificado para resguardar a las víctimas, con quienes tiene un lazo familiar- si iba o no a declarar.

Por recomendación de su abogado, el acusado se sentó ante el estrado y confesó los hechos por los que llego al juicio y pidió perdón, tanto a las niñas víctimas como a sus padres por todo el daño causado.

Ante el reconocimiento liso y llano de los hechos, el fiscal Dr. Alejandro Dalla Lasta, en acuerdo con la defensa del imputado ejercida por el defensor oficial Dr. Estanislao Reinoso Gandini, pidieron a los magistrados desistir de los testigos y que se pasara a la etapa de los alegatos.

Tribunal

La propuesta fue aceptada por el tribunal quien escucho en primer término a la fiscal, quien a líneas generales sostuvo la imputación y pidió la pena de 14 años de edad, entendiendo que habían quedado acreditados los hechos y la responsabilidad del acusado en los mismos.

Luego se escuchó a la Asesora de Menores y finalmente al defensor oficial.

Según trascendió, ya que por ser los hechos que se ventilan de índole sexual, el debate se desarrollo a puertas cerradas, Reinoso Gandini pidió al tribunal que al momento de dictar la sentencia tengan en cuenta no solo la confesión de su asistido sino también la vida dura que tuvo, al haber quedado huérfano en temprana edad y no haber contado con la contención necesaria que lo llevara por el buen camino. Sin desconocer la existencia de los hechos y que los mismos no son para nada justificables.

En ese orden de ideas les pidió a los jueces que se declare culpable a su defendido y se lo condene a la pena de 12 años de cárcel.

Seguidamente, los jueces le dieron la palabra al ahora condenado quien volvió a pedir perdón a las víctimas y a su familia; retirándose luego los jueces a deliberar el veredicto.

Sentencia

Minutos después, el tribunal constituido por los jueces Mauricio Navarro Foressi, Fernando Esteban y Rodolfo Moreno volvió a constituirse en la sala y por unanimidad declararon culpable al imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, exhibiciones obscenas agravadas y abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de las víctimas, resultando victimas dos niñas -familiares- de 7 y 12 años de edad al momento de los hechos ocurridos entre los año 2020 y 2022 imponiéndole en consecuencia una pena de 12 años de prisión, tal como lo peticiono la defensa en sus alegatos.

Conocido el fallo, el ahora condenado fue trasladado nuevamente por el personal del Servicio Penitenciario a Miraflores donde cumplirá la pena recaída en el debate.