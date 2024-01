Conmoción: conductor alcoholizado atropelló y mató a una adolescente

Este domingo, una adolescente de 17 años identificada como Brianna Matulich volvía de una fiesta junto a sus hermanos y amigos cuando un conductor alcoholizado perdió el control de su vehículo y terminó atropellando a la adolescente, quien murió en el acto. Por si fuera poco, el conductor intentó escapar de la escena, pero fue detenido por dos taxistas que lo persiguieron y llamaron a la Policía.

El dramático episodio ocurrió en la mañana del domingo de Año Nuevo en la localidad de Río Gallegos, Santa Cruz. Brianna volvía de un cumpleaños de 15 y caminaba por un boulevard cuando un hombre de 37 años, identificado como Esteban González, perdió el control de la camioneta Ford EcoSport que manejaba y terminó atropellándola.

Producto del brutal impacto, la hermana de la víctima también resultó herida. Por su parte, el resto de los chicos logró esquivar el vehículo y no sufrió heridas.

De acuerdo a lo informado por los investigadores, González viajaba junto a su novia luego de haber estado en un bar céntrico durante la noche. Tras atropellar a la adolescente, la dejó tirada y escapó del lugar. Sin embargo, dos taxistas que pasaban por la zona y que vieron el accidente comenzaron a seguirlo y llamaron al 911.

Finalmente la camioneta fue hallada en el patio de una casa y la pareja fue demorada. Sin embargo, la mujer que iba como acompañante fue liberada horas después, según informó el medio local La Opinión Austral.

A pesar de los intentos por reanimarla, Brianna falleció en el acto, en tanto que su hermana menor fue derivada al hospital local con múltiples fracturas. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

La madre de la víctima, Ayelén Riquelme, convocó a una marcha el jueves al mediodía en la plaza San Martín para reclamar justicia. “Agradecemos a todos los que nos quieran acompañar en este doloroso momento que estamos pasando como familia, ya que esta muerte no puede quedar impune. Lo único que queremos es que esto no quede así. Pedimos justicia, ya que mi hija tenía tan sólo 17 años y perdió su vida. Una basura al volante me la mató y me la dejó tirada como un animal”, escribió en un desgarrador posteo en redes.