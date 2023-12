Conmoción: una mujer roció con nafta a un policía y lo prendió fuego

Un brutal hecho se registró el domingo navideño por la tarde, en Merlo, Provincia de Buenos Aires: un policía resultó gravemente herido después que una mujer lo rociara con nafta y le prendiera fuego en medio de una discusión. La sospechosa fue detenida después de unas horas, ya que se escondió en una vivienda a tres cuadras del lugar de los hechos.

Las fuentes policiales reconstruyeron los hechos, y dicen que el agente, un hombre de 39 años identificado como Nicolás Argañaraz, estaba charlando en la vereda de su casa con unos amigos, cuando la sospechosa, identificada como Karen Diana R, se acercó para increpar a Argañaraz: “Según declararon testigos, la imputada acusaba a la víctima de que le había tirado un cohete a un hijo o un hermano. No pudieron precisarlo”, informaron fuentes de la investigación al medio nacional TN.

Un detalle que no se puede pasar por alto, es que Karen Diana R tenía en la mano una lata de cerveza en la mano cuando se acercó al policía, no obstante, pudieron comprobar que no llevaba alcohol, sino combustible, algo que invita a los detectives a sospechar que el ataque fue premeditado, aunque la hipótesis inicial sostiene que la agresora y el agente ya tenían un conflicto previo que está siendo investigado.

La atacante se escondía en una casa cercana al lugar del ataque. Fue detenida en las últimas horas. (Foto: NA)

Quién es Nicolás Argañaraz:

El policía tiene cuatro hijos pequeños -dos varones y dos mujeres- y se desempeñaba en la Comisaría 8ª de Moreno. Hoy pelea por su vida en la terapia intensiva del Hospital de Quemados, en el barrio porteño de Caballito. Allí ingresó con quemaduras en el 50% del cuerpo y por estas horas permanece intubado y con pronóstico reservado.

Inicialmente, luego de que un hermano lo trasladó de urgencia, el policía estuvo internado en el hospital Héroes de Malvinas, en Merlo. Después fue derivado al sanatorio AMTA, en la localidad bonaerense de Ciudadela.

Karen Diana R. fue capturada en una vivienda ubicada en calle Alpatacal, esquina avenida Argentina. Según las fuentes, se escondió allí luego del ataque y su detención se produjo en un allanamiento realizado por la Comisaría 3° de Parque San Martín durante la madrugada de este martes.

Tras la aprehensión, la mujer no declaró y quedó detenida. El móvil del hecho sigue bajo investigación, detallaron los voceros.

La causa, caratulada como “homicidio en grado de tentativa”, quedó en manos de la UFI N°2 de Morón, a cargo del fiscal Fernando Capello.