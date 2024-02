Conmoción: una tumba quedó expuesta tras un incendio que se descontroló

Un incendio, que se supone que era controlado, causó daños materiales irreparables en una zona del cementerio ubicado en la localidad de Huaycama, departamento Valle Viejo.

Este ocurrió en las últimas horas de este viernes, según los vecinos de la localidad, en diálogo con Radio Valle Viejo, había panales de abejas que podrían representar un peligro para los visitantes del cementerio, por lo que personas desconocidas (porque no trascendió si fueron empleados del cementerio municipal o vecinos del lugar) decidieron prender fuego cerca de los panales para ahuyentar a las abejas con el humo, no obstante, estas personas sin identificar no pudieron controlar las llamas, y lamentablemente llegaron hasta las tumbas, provocando que quedaran expuestas al público y que generara una gran conmoción en los vecinos.

Foto: Captura de video, Radio Valle Viejo