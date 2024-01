Continúa la intensa búsqueda de Lucas Segura: van tras la pista de un avistamiento en Capital

Lucas Segura tiene 26 años y está desaparecido desde la madrugada del 31 de diciembre del 2023. La División de Trata de Personas publicó sobre su desaparición y desde entonces, tanto ellos como personal policial y familiares continúan con la búsqueda intensa el día de hoy, con un gran despliegue policial, se encuentran en Palo Labrado realizando otro rastrillaje, ya que a uno de los familiares les llegó el dato de que lo vieron por esa zona en la madrugada de este sábado.

La División Trata de Personas desplegó este gran operativo en este lugar para confirmar el dato, según declaró Joana Diaz, ex pareja de Lucas y madre de su hija, declaró a Radio Valle Viejo que recibió un mensaje durante la madrugada de este sábado de una persona que aparentemente divisó a Lucas, tras consultarle, esta persona asegura que sí se trata de Lucas Segura, a quien lo vio sucio, "barbudo" y aparentemente desorientado, con la mochila que presuntamente cargaba el día de su desaparición.

En lo que va de esta mañana, los policías confirman que rastrillaje no está arrojando resultados positivos, no obstante, los familiares están determinados a continuar con la búsqueda, aunque también aseguran que no es muy probable que Lucas llegara hasta ahí porque tuviera amigos o conocidos en Palo Labrado.

“Es un momento desesperante tanto para mi hija, para mi y para la familia” declaró Joana a Radio Valle Viejo “La policía lo busca y no podemos dar con él. No sabemos nada desde que desapareció. Nos enteramos a través de Facebook que estaba desaparecido. El último contacto que tuvo fue con la pareja actual que tiene. Yo me separé de él hace ocho meses, y estaba conviviendo hace tres meses más o menos con la pareja actual. Se dice que él tuvo una discusión con ella y se fue. Pilló sus cosas, se metió a uno de sus campos y nunca salió.”

“Hasta el momento lo estamos buscando” insiste Joana “Hicimos un rastrillaje en la zona y nada. Ahora la policía trajo su grupo especial y siguen sin dar con él. No hay novedades. No se comunicó con ningún familiar ni amistad.”

Comenta nuevamente sobre la pista que le brindaron por Whatsapp en la madrugada, y añade sobre la búsqueda: “Es muy desesperante más que todo ver a la madre (de Lucas) a la hija, que tienen que andar en estos campos con estos calores buscándolo. Solo pedimos que si alguien sabe algo que nos diga concretamente, porque la verdad es desesperante que te digan una cosa y otra, que lo vieron por acá pero ninguna información es clave.”

Las características de Lucas Segura difundido por la División Trata de Personas:

Según la denuncia, Segura tiene contextura física delgada, 1,60 de estatura y es de tez trigueña con cabello largo con rulos de color castaño oscuro. Vestía al momento de desaparecer una remera de color azul, jeans azules y una gorra negra y unas zapatillas negras. Además tenia una mochila de color negro con detalles verdes.

Ante cualquier información de su paradero, dirigirse de inmediato a la dependencia policial mas cercana o comunicarse al 911 o a los números 383154008879.