Continúa leyéndose la requisitoria en el juicio al sacerdote Renato Rasgido

A partir de las 8:30 de este martes se continuará en la Cámara Penal N° 2 el juicio que tiene como imputado al sacerdote Rasgido. Para lo que será la cuarta audiencia se prevé se concluya con la lectura de la citación a juicio -es decir la acusación en contra del sacerdote- y se inicie con la ronda de testigos, siendo el primero en sentarse ante el tribunal, la víctima.

En diálogo con los medios, el abogado defensor del sacerdote, el Dr. Luciano Rojas, manifestó que su asistido no prestará declaración y que seguramente se dará lectura a lo que ya declaró en la etapa de la investigación penal preparatoria.

Asimismo, consultado sobre el pedido de la lectura de la totalidad de la citación a juicio, indicó: "Esperemos que hoy de termine con la lectura para continuar con el proceso que estamos estudiando nosotros entendemos que es una acusación deficitaria arbitral que fue anulada en tres oportunidades por la cámara de apelaciones conteniendo vicios y no lo vamos a dejar pasar más allá de que para las contra partes entiendan que nuestra actividad es dilatoria y no lo es porque está prevista por la ley mientras esté prevista por la ley estamos solamente ejerciendo nuestro derecho. Esto no es un tratamiento se lo hicimos saber al tribunal y al ministerio público que no lo vamos a asumir que esto es un trámite conocemos de la presión social conocemos el prejuicio pero evidencias concretas en contra del imputado no existen. Si el estrepito es tan fuerte que se convierte en un juicio simbólico nosotros vamos hacer nuestro mejor esfuerzo para que esto no se transforme en una sentencia arbitraria ", finalizó el abogado.

Pasadas las 13:00 el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta este martes a las 8:30 cuando se dará continuidad con la lectura de la citación a juicio, según trascendió de fuentes Judiciales, de las 127 fojas que restaban dar lectura este lunes se leyeron más de 50.