Continúan las clandestinas y multan a más de medio centenar de personas

Pese a las prohibiciones, las multas y los casos que se multiplican de a montones, las fiestas “clandestinas” no cesan, principalmente en la Capital. Entre la madrugada y la tarde de ayer, al menos diez “fiestas” fueron desarticuladas por la policía. Una de ellas se llevaba a cabo detrás de una comisaría. Otra, en una obra en construcción y otra fue organizada por un empleado de Salud. Se multó a 75 personas, entre varones y mujeres.

Las violaciones al DNU gubernamental no solo se dan en aquellas personas que conducen vehículos fuera del horario permitido, o bien que circulaban a pie lejos de sus lugares de residencia, sino, y sobre todo, en las denominadas fiestas clandestinas.

El compromiso ciudadano es un aspecto a resaltar en estos procedimientos que logran concretarse en un 90 por ciento por el llamado de un vecino, quien pone en alerta a la policía sobre música a alto volumen y reunión de personas “ajenas” a la vivienda colindante.

Una de las “clandestinas” fue ayer a las 18.20, en la manzana F, lote 16, del barrio San Antonio Sur.

De acuerdo a la información policial, mientras personal del Grupo G.A.O realizaba recorridos en Jurisdicción de la Comisaría Seccional Novena, fueron requeridos al domicilio antes mencionado, donde se estaba desarrollando una fiesta clandestina. Al arribar, los efectivos escucharon música a alto volumen, siendo de inmediato el móvil atacado por vecinos con elementos contundentes. Seguidamente, a pie, los uniformados se dirigieron al lugar en donde estaban los revoltosos, quienes se dieron rápidamente a la fuga, ingresando uno de ellos a uno de los domicilios lindantes, a cuyo propietario la policía le pidió permiso para ingresar, pero al llegar al fondo, el sujeto saltó la tapia, escapando por otra vivienda.

Luego, la policía regresó a la casa donde se estaba desarrollando la “fiesta” clandestina, donde se labró la multa a un sujeto de apellido Salcedo, quien sería empleado de Salud de la Provincia. El mencionado, según la policía, se negó a brindar los datos del masculino agresor. Consecuencia del ataque, se constataron daños en la unidad móvil, parabrisas y óptica trasera izquierda.



A la madrugada

En tanto, en la madrugada de ayer, la policía desarticuló una “reunión” de la que participaban ocho personas en una vivienda de calle Caseros al 100, detrás de la Comisaría Cuarta.

Al llegar, el móvil de la jurisdicción llamó a la puerta y, tras ser atendidos por un joven, le solicitaron que bajara el volumen de la música e hicieron desalojar el inmueble. Otras siete personas, ninguna de ellas con domicilio en dicha casa, salieron del interior. El motivo era una “reunión”, pese a las prohibiciones.

Seguidamente, la policía le labró el acta correspondiente tanto al propietario del inmueble como así también a las otras personas que participaban en la “clandestina”.

Otra seis personas, tres mujeres y tres varones, fueron multados por la policía tras ser sorprendidos también durante la madrugada de ayer consumiendo bebidas alcohólicas y escuchando música en el interior de una obra en construcción, en el este de la Capital.

En la zona este, en tanto, la policía desarticuló tres reuniones, una en el camino a La Virgen, la otra en Banda de Varela y la restante en la avenida Presidente Castillo, teniendo una de ellas diecisiete personas, entre varones y mujeres, quienes estaban consumiendo bebidas, escuchando música y bailando entre ellos, en clara violación al DNU gubernamental.

La avenida Juan Pablo Vera al 200; el barrio 90 Viviendas sur y calle Juan Quiroga e Intendente Sajosa fueron escenario de otras “reuniones” clandestinas, donde fueron multadas otras once personas.