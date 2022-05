Contreras justificó la prisión domiciliaria: No es protección para los imputados

La Justicia Federal confirmó que decidió otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a Edgar Bacchiani solo y a condición que el trader pueda operar desde su hogar, acceder a sus cuentas y demostrar que tiene fondos suficientes para pagar las deudas y así cumplir con lo prometido con la justicia y los ahorristas.

La medida fue justificada por el titular del organismo, Dr. Miguel Angel Contreras quien indicó que este era “el mejor camino” . Así lo indicó en dialogo con Radio Valle Viejo, agregando que “solo somos nosotros los que nos estamos ocupando de buscar una solución”. Aseveró luego, en relación al conflicto generado con la justicia cordobesa que “el Juzgado no está condicionado, no estuvo condicionado y nunca se dejará condicionar”.

Respecto a la detención del CEO de Adhemar Capital, Contreras apuntó que la domiciliaria “no es protección para los imputados” sino que es para “lograr una luz de esperanza para los ahorristas y que puedan juntarse con sus ahorros”.

Al puntualizar sobre el proceder y comparación de la causa que se tramita en Córdoba el juez sostuvo: “¿Qué tendrá que ver una causa con la otra?. Allá se está investigando una denuncia que llega a 100 estafados y nosotros estamos investigando miles y no solo con relación a la supuesta estafa sino también con las defraudaciones y lavado de activos. Entonces las investigaciones sin diametralmente opuestas. Así que si Córdoba ha tomado medidas con una velocidad distinta a la nuestra, es porque quizás no tienen lo que nosotros tenemos acá, sobre todo con los movimientos sociales que se manifiestan diariamente”.

Añadió “nadie se puede hacer el distraído porque hubo casas que han funcionado hasta hace poco tiempo y con las puertas abiertas a media cuadra de la Plaza y resulta que hoy en día se despiertan todos los órganos de control y todo el peso cae en el Juzgado para que solucione todo este inconveniente. Lo que creo, hoy por hoy, es que el único órgano que se está moviendo para tratar de arribar a una solución es el Juzgado Federal".

Cuentas y activos

Respecto a la estrategia de Bacchiani sobre los fondos en criptoactivos, el magistrado confirmó que la medida que le aplicó es solo por 72 horas y para que genere y confirme los activos.

“En palabras llanas, estamos viendo si este hombre tiene o no con qué responder ante la deuda que le relaman los ahorristas. De lo contrario, si no tiene, el análisis procesal va por otro camino y tendríamos que concluir en otro lugar (¿el Servicio Penal Penitenciario?). En cambio, ahora como están las cosas simplemente está la expectativa de saber si tiene o no el respaldo económico suficiente para enfrentar las acreencias”.

