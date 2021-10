Convocan a una nueva manifestación durante el juicio

En el día de ayer inició el juicio por la causa conocida como el caso Luz Villafañe, la niña de 13 años que sufrió un abuso sexual y luego se quitó la vida, en el año 2016. La primera audiencia se extendió hasta cerca de las 14.00 horas y en el recinto se escucharon las declaraciones de siete de los 31 testigos.

Finalizada la ronda de testigos, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta hoy, a las 9.00 de la mañana, cuando se prevé la comparecencia de diez nuevos testigos. El debate se desarrolla en la Cámara Criminal Penal Juvenil.

Pedido de justicia

En tanto se desarrolla el juicio, familiares y agrupaciones feministas convocaron a una nueva manifestación fuera del edificio ubicado en calle Chacabuco 285. La convocatoria es para todos los días a las 9 horas, hasta el 20 de octubre, en tanto duren las audiencias.

“El abuso es de vieja data”

Karina Olima, madre del imputado sostiene que el abuso por el que está acusado su hijo “es una violación de vieja data" y apuntó contra familiares de la víctima.

Antes de retirarse, Olima dialogó con LA UNIÓN y dijo que la primera audiencia fue “muy favorable para su hijo. Que los testigos declararon a favor de él y que solo espera que se haga justicia”.

“Quiero que se sepa la verdad y que nos dejen vivir tranquilos. Quiero justicia para Luz porque ella fue abusada antes de la fiesta y no fue mi hijo, sino un familiar de ella. Pero de eso Jaqui -por la madre de la niña- no habla, no dice nada. Por qué no cuenta ahora que el padrastro de Luz la golpeaba, que su hijo lo apuñaló porque sospechaba (?). Dónde está la escuela que la vio a la chinitilla con los brazos cortados en varios intentos de suicidios y no hicieron nada, por qué no hablan. Son muchas las cosas que se van a saber ahora en el juicio (?) Solo pido justicia para mi hijo y para Luz (?)” reiteró, una y otra vez, Olima, quien agradeció al exabogado de su hijo, Dr. Roberto Mazzucco, por el trabajo que realizó: “Le fallé con la plata, pero le estoy muy agradecida por todo lo que hizo”, finalizó.