Corpacci aceptó declarar por escrito y el viernes se conocerá la sentencia

En la jornada de hoy y en el marco de la declaración de los últimos testigos, entre los que se contó la presentación por video conferencia del médico forense, Ricardo Caciaguerra, el Tribunal informó esta mañana que la senadora nacional, Lucía Corpacci respondió al pedido de declarar como testigo.

La requisitoria para con la ex gobernadora, había sido formulada la semana pasada cuando se cursaron las notificaciones correspondientes, a quien tras habilitarla para que lo haga por escrito, se advirtió también que de no hacerlo no habría consecuencias ni variaciones en el debate que se viene realizando.

Ante esto, y tras la confirmación de su participación, los jueces antes de finalizar la jornada de este viernes, hicieron que cada una de las partes realicen las preguntas pertinentes, para que las mismas les fueran luego enviadas al correo electrónico que dejó de contacto Corpacci.

El plazo que se estima tiene la senadora será hasta este lunes, dado que las consultas no serán muchas, porque solo se habilitan hasta tres preguntas por defensa.

Recordemos que la actual legisladora, al momento de la muerte de Diego Pachao, era la gobernadora y visitó a la víctima y a su familia, mientras el joven estaba internado en el Hospital "San Juan Bautista". Es juntamente sobre este punto que su presencia fue solicitada por la querella.

En cuanto lo que sucederá la semana próxima, el Tribunal informó que el próximo viernes 30 de septiembre, se dictará sentencia, tras haberse escuchado previamente los alegatos de las partes.