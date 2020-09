Covid-19: Disminuyeron en un 80 % los siniestros viales

Los siniestros viales, que tienen como escenario las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Catamarca, disminuyeron casi un 80 % desde que se impusieron las restricciones de circulación con motivo de la prevención de la pandemia de COVID-19. Las cifras están relacionadas con la reducción en la circulación de vehículos que se registró a partir de marzo pasado, cuando el Gobierno nacional dispuso el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio para evitar la propagación de la enfermedad, que habilitó inicialmente solo a quienes cumplen servicios esenciales, entre ellos, transportes de carga y vehículos de emergencia.

Aunque no se cuenta todavía con cifras definitivas del Censo de Tránsito en los distintos puestos de control con que cuenta la Dirección Nacional de Vialidad en las rutas nacionales que atraviesan Catamarca, se estima que la circulación de vehículos disminuyó en promedio al menos un 70 %, porcentaje que es aún mayor entre marzo y mayo, cuando las restricciones fueron mayores.

Los porcentajes que indican esta disminución en la cantidad de siniestros viales surgen de los registros del Sistema de Información de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad, que son aportados por personal del 11° Distrito Catamarca sobre relevamientos llevados a cabo en las rutas nacionales 38, 40, 60 y 157. Dichos guarismos surgen de la comparación del periodo marzo ? julio de 2019, que tuvo un flujo de tránsito vehicular normal, y 2020, cuando se mantuvo vigente la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Entre marzo y julio de 2019, se produjeron 79 siniestros viales, que dejaron como saldo un total de 8 personas fallecidas, 37 heridos graves, 73 heridos leves y 16 personas que no sufrieron lesiones.

Entre los mismos meses del presente año, las cifras fueron las siguientes: 23 siniestros viales en los que murieron 4 personas, 3 sufrieron heridas graves, 15 heridos leves y 6 personas no sufrieron lesiones.

Comparativamente, la cantidad de siniestros viales entre marzo y junio de 2020, en relación al mismo periodo de 2019, disminuyó un 79.89 %, en tanto que los fallecimientos por este tipo de ellos se redujo en un 50 %.